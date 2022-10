Das beste Star Wars seit der Original-Trilogie: "Die neue Folge von Andor ist ein Meisterwerk"

Zur Halbzeit liefert Andor eine der besten Serien-Episoden in der gesamten Star Wars-Geschichten ab. Die Fans zeigen sich extrem begeistert von dem Rogue One-Prequel mit Diego Luna.

Andor schenkt uns seit Wochen eine herausragende Star Wars-Episode nach der anderen ab. Mit dem Finale des zweiten großen Arcs ändert sich daran nichts. In der 6. Folge der 1. Staffel, namentlich Das Auge, entladen sich die zuvor sorgfältig aufgebauten Spannungen in einem extrem aufregenden Heist auf dem Planeten Aldhani.



Heist-Missionen haben wir im Star Wars-Universum schon viele erlebt, angefangen bei Krieg der Sterne bis hin zu Solo: A Star Wars Story. Andor setzt diese Tradition mit einem mehr als würdigen Vertreter fort. Auf Twitter zeigen sich die Star Wars-Fans sichtlich begeistert. Sogar von einem Meisterwerk ist die Rede.

Andor bei Disney+: Folge 6 begeistert die Fans wie schon lange kein anderes Star Wars-Projekt mehr

Nachdem die jüngeren Star Wars-Projekte bei Disney+ eher auf geteilte Meinungen trafen, zeigt sich die Mehrheit der Fans bei Andor sehr beeindruckt.

Andor liefert diese Woche eine der besten Star Wars-Stunden überhaupt ab.

Besonders gelobt wird, wie gut die Serie geschrieben ist. Auch Nicholas Britells Score trägt maßgeblich zur Spannung in der neuen Folge bei.

Ja, wir haben es hier definitiv mit einer der besten Star Wars-Episoden zu tun.

Bei den Kreativen darf natürlich Regisseurin Susanna White nicht vergessen werden, die auch schon die zwei vorherigen Andor-Kapitel in Szene setzte.

Manche Fans gehen sogar so weit und sagen, dass Andor das beste Star Wars-Projekt seit der Originaltrilogie ist. Der Hype kennt kein Ende.

Gänsehaut und Tränen: Die neue Andor-Folge macht keine Gefangenen und holt damit alles heraus, was an Dramatik möglich ist.

Andor ist nicht nur eine herausragende Star Wars-Serie, sondern allgemein ein großartiges Beispiel dafür, was mit dieser Art des Erzählens alles möglich ist.

Auch bei der Kritik kommt die neue Andor-Folge extrem gut an, wie der Durchschnitt bei Rotten Tomatoes zeigt: keine einzige negative Besprechung.

Wir dürfen sehr gespannt sein, was Andor in den kommenden Wochen noch zu bieten hat. Sechs Episoden erwarten uns in der 1. Staffel noch, was bedeutet, dass wir uns noch auf zwei komplette Story-Arcs freuen dürfen.

Neue Star Wars-Serie: Hier könnt ihr Andor direkt bei Disney+ streamen *

Wie hat euch die 6. Folge der 1. Staffel von Andor gefallen?