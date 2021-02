Das bisher brutalste MCU-Spektakel: Neue Marvel-Serie wird dich mit blutiger Action überraschen

Die ersten Reaktionen zur neuen Marvel-Serie The Falcon and The Winter Soldier versprechen heftige Action. Zusammen mit einem anderen Hinweis dürfte uns die brutalste MCU-Produktion erwarten.

Für Marvel-Fans geht es dieses Jahr Schlag auf Schlag. Gerade läuft noch WandaVision bei Disney+ zu Ende, da steht die nächste MCU-Serie schon in den Startlöchern. Ab dem 19. März könnt ihr jede Woche eine neue Folge von The Falcon and The Winter Soldier streamen.

Die Action in The Falcon and The Winter Soldier überrascht mit Härte

Bei einer Pressetour für die Television Critics Association wurden jetzt zwei Szenen aus der Serie gezeigt, von denen eine aufhorchen lässt. Anscheinend wird The Falcon and The Winter Soldier

Auf Twitter haben verschiedene Kritiker*innen ihre Eindrücke zu den gezeigten Szenen aus der neuen MCU-Serie geteilt. Insgesamt rund 16 Minuten sollen zu sehen gewesen sein. Ungefähr 9 davon bestanden aus einer großen Action-Sequenz, die schon jetzt neugierig macht. In ihrem Tweet betont die Redakteurin Meghan O’Keefe von Decider die Brutalität:

Also... Meine Gedanken zur Vorschau von #FalconAndWinterSoldier (Kritiker durften 2 Szenen sehen!) Sam Wilson bekommt die brutalsten (und blutigsten!?) Actionszenen, die wir bisher im MCU gesehen haben. Ich würde es an sich nicht Hard R (R-Rating) nennen, aber die Action ist heftig.

Altersfreigabe für The Falcon and The Winter Soldier deutet auch brutalstes MCU-Spektakel an

Neben diesem Eindruck der Kritikerin gibt es schon einen weiteren Hinweis, der The Falcon and The Winter Soldier als bislang härtestes MCU-Ereignis andeutet. Wie unter anderem Comic Book Movie Anfang Februar berichtete, hat die Marvel-Serie in den Niederlanden die höhere Altersfreigabe 16+ (TV-MA) erhalten. Das entspricht ungefähr der Freigabe einer Staffel von Game of Thrones.

In Sachen Brutalität durfte sich das Marvel-Universum bislang nur bei Netflix in den Serien wie Daredevil oder The Punisher austoben. So wie es aussieht, wird The Falcon and The Winter Soldier als Teil des MCU die Härte jetzt aber ungewohnt anheben und dürfte einige Fans überraschen.

Die derbere Richtung könnte auch damit zusammenhängen, dass Derek Kolstad als Autor an der Marvel-Serie beteiligt. Der ist einer der Schöpfer der John Wick-Reihe und kennt sich dadurch bestens mit krachender Action aus.

