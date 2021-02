Im März laufen 3 (!) Marvel-Serien bei Disney+: Alle Neustarts in der Übersicht

Disney+ stellt sein Programm für den März 2021 vor. Besonders Marvel-Fans kommen mit drei gleichzeitig laufenden Serien voll auf ihre Kosten. Was sonst neu ist, erfahrt ihr hier.

Als Disney+ letztes Jahr im März in Deutschland gestartet ist, war das Programm an Originalinhalten noch nicht so prall. Elf Monate später sieht die Sache ganz anders aus. Besonders durch die Integration der Themenwelt Star kommen massig neue Filme und Serien auf uns zu. Jetzt stehen die Titel für März 2021 fest.

Drei große Marvel-Serien gleichzeitig auf Disney+

Was zuerst ins Auge fällt: Marvel dominiert. Gleich drei Serien aus dem Superhelden-Kosmos laufen im März gleichzeitig auf Disney+. Zuerst wäre da das Finale von WandaVision. Dazu kommt The Falcon and The Winter Soldier. Parallel wird die erste und einzige Staffel von Marvels schauriger Horrorserie Helstrom (Start schon am 23. Februar 2021) ausgestrahlt.

Hier findet ihr den Trailer zu The Falcon and the Winter Soldier:

Besonders gespannt sind wir außerdem auf Raya und der letzte Drache. Hier bei handelt es sich um den nächsten großen Animationsfilm aus dem Hause Disney. Ähnlich wie Mulan wird dieser parallel im Kino und auf Disney+ veröffentlicht. Da die Kinos hierzulande noch geschlossen sind, gibt es somit wenigstens die Streaming-Variante als Ausweichmöglichkeit.

Ab dem 5. März 2021 auf Disney+

Ab dem 12. März 2021 auf Disney+

Ab dem 19. März 2021 auf Disney+

Ab dem 26. März 2021 auf Disney+

