Das deutsche Harry Potter steht vor der Tür: Woodwalkers-Trailer verwandelt Kinder in Tiere und bereitet eine ganze Film-Trilogie vor

In wenigen Monaten bekommt Deutschland sein eigenes Harry Potter: Der Fantasy-Film Woodwalkers führt im ersten langen Trailer in die Welt der Wandler ein.

Nachdem wir vor fünf Monaten bereits einen ersten kurzen Teaser zu Gesicht bekommen hatten, veröffentlicht Woodwalkers nun seinen langen Trailer und zeigt, was deutsche Fantasy draufhat. Der Film basiert wie Harry Potter auf einer beliebten Kinderbuch-Reihe und nimmt uns mit an eine magische Schule in der Wildnis, in der sich Menschen in Tiere verwandeln können. Es ist der Beginn einer ganzen Kino-Trilogie, die uns über die nächsten Jahre begleiten wird.

Seht hier den neuen Trailer zum Fantasy-Film Woodwalkers

Woodwalkers - Trailer (Deutsch) HD

Harry Potter-Ersatz aus Deutschland: Woodwalkers zeigt im Trailer seine Magie

Das Phänomen Woodwalkers in Deutschland erklärt sich aus über 20 Kinderbüchern mit einer Mischung von Abenteuer, Magie und Schule, die Harry Potter-Gefühle weckt. Die Bestseller von Fantasy-Autorin Katja Brandis erzählen zwar eine eigenständige Geschichte, weisen mit einem zauberhaften Internat, (Verwandlungs-)Magie, guten und schlechten Lehrern, Freund- und Feindschaften unter Schülern sowie einem ominösen Bösewicht jedoch zahlreiche Hogwarts-Parallelen auf.

Der erste Band Woodwalkers: Carags Verwandlung * dient als Grundlage für den neuen Film: Der junge Carag (Emile Chérif) kann zwischen zwei Gestalten wechseln: einem Menschenjungen und einem Puma. Um diese Fähigkeit besser kontrollieren zu lernen, kommt er an eine Schule für Wandler in den amerikanischen Rocky Mountains, die Clearwater High.

Während der wölfische Gestaltwandler Jeffrey ihn sofort als Rivale ins Auge fasst, findet Carag aber auch gute Freunde wie den Bison-Jungen Brandon und das Rothörnchen-Mädchen Holly. Aber was für Pläne hat der geheimnisvolle Andrew Milling (Oliver Masucci) mit Carag, wenn er ihm sagt, dass er sich zwischen Fleisch- und Pflanzenfressern entscheiden muss?

Auch das neue offizielle Hauptposter zum Fantasy-Film Woodwalkers wurde nun veröffentlicht:

Studiocanal Woodwalkers-Poster

Wann startet der Fantasy-Film Woodwalkers im Kino?

Woodwalkers kommt am 24. Oktober 2024 in die deutschen Kinos. Der Film ist der Auftakt zu einer ganzen Fantasy-Trilogie: Woodwalkers 2 soll am 23. Oktober 2025 und Woodwalkers 3 am 1. Oktober 2026 starten.

