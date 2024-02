Der Trailer zum deutschen Harry Potter ist da: Teil 1 der gewaltigen Fantasy-Trilogie kommt noch dieses Jahr

Menschen, die sich in Tiere verwandeln können und eine Schule, um die eigenen Kräfte kontrollieren zu lernen: Deutschland bekommt sein eigenes Fantasy-Epos à la Harry Potter und jetzt gibt es den ersten Trailer.

Das Jahr 2024 hat so manchen Fantasy-Film in petto, aber das wohl spannendste Projekt aus Deutschland ist die Verfilmung eines großen Bucherfolgs: Nun gibt der erste Trailer zu Woodwalkers Einblicke in die großangelegte Adaption, die eine ganze Fantasy-Trilogie starten wird.

Trailer zu Woodwalkers zeigt epische Fantasy aus Deutschland mit einigen Harry Potter-Parallelen

Die Woodwalkers *-Buchreihe von Katja Brandis kennt hierzulande fast jedes Kind. An den Roman-Covern mit großen Kindergesichtern – halb Tier, halb Mensch – kommt man in keiner Buchhandlung vorbei. Mittlerweile existieren über 20 Bände der Gestaltwandler-Welt, die regelmäßig die Spiegel-Bestseller-Listen erobern. Nun macht sich die Verfilmung der ersten Fantasy-Geschichte (Band 1: Carags Verwandlung) auch daran, die Kinoleinwände zu erobern. Der erste Teaser Trailer verspricht Großes.



Schaut hier den ersten Teaser Trailer zum Fantasy-Film Woodwalkers:

Woodwalker - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Im Zentrum von Woodwalkers steht Carag (Emile Chérif), der ein Pumawandler ist. Das bedeutet, er kann sowohl den Körper eines Menschenjungen, als auch den eines Berglöwen anlegen. Direktorin Lissa Clearwater (Martina Gedeck) lädt ihn an ihr amerikanisches Internat ein: In der magischen Schule Clearwater High in den Rocky Mountains soll er seine Fähigkeiten besser kontrollieren lernen.

Schnell schließt Carag Freundschaft zum Bisonwandler Brandon (Johan von Ehrlich) und der Rothörnchenwandlerin Holly (Lilli Falk). Doch auch gemeine Mitschüler wie Wolfswandler Jeffrey (Emil Bloch) und Carags mysteriöser Gönner Andrew Milling (Oliver Masucci) sorgen dafür, dass der Schulbesuch ein großes Abenteuer wird. Hier erwartet uns also aufwendige Fantasy aus der Heimat, denn obwohl Woodwalkers in den USA spielt, fanden die Dreharbeiten in Deutschland und den Alpen statt.

Mit einem Freundes-Trio im Zentrum, einem zauberhaften Internat, Schulfeinden, guten wie unangenehmen Lehrer:innen sowie einem großen Bösewicht im Hintergrund hat Woodwalkers jetzt schon viele Elemente, die die Fantasy-Verfilmung als deutsches Harry Potter ausweisen, auch wenn die Geschichte natürlich ihren ganz eigenen Weg geht.

Wann startet der Fantasy-Film Woodwalkers im Kino?

Der erste Woodwalkers-Film erscheint am 21. November 2024. Auch der Rest der Trilogie, die wohl Carags 6-bändigen Roman-Zyklus (Staffel 1 der Woodwalkers-Welt) verfilmen wird, hat bereits Start-Daten: Teil 2 der Fantasy-Reihe soll am 29. Januar 2026 und Teil 3 28. Januar 2027 kommen.

