Das Deutsche Vikings: Neues Fantasy-Epos macht legendären Helden zum Bösewicht

Constantin Film verfilmt die größte Fantasy-Sage der deutschen Geschichte und überrascht mit ganz neuer Sicht auf einen Klassiker.

Wir leben in einer guten Zeit für Fantasy-Fans. Gerade ist House of the Dragon angelaufen, demnächst startet Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht und jetzt wurde auch noch ein Projekt angekündigt, das zu einem der größten deutschen Projekte seit langem zählen dürfte: Hagen, eine Neuinterpretation der Nibelungensage.

Hagen klingt nach einer Mischung aus Vikings und Game of Thrones

Die Nibelungensage gehört zu den größten Fantasy-Epen im deutschen und skandinavischen Raum und ist das perfekte Beispiel für die klassische Heldensage. Constantin Film arbeitet nun an einem Kinofilm, der die altbekannte Geschichte aus einer ganz neuen Perspektive erzählen will. Parallel wird es in Zusammenarbeit mit RTL außerdem eine mehrteilige TV-Serie geben. Film und Serie sollen sich primär durch eine "andere Erzählperspektive" unterscheiden.

Die Regie für Hagen übernehmen Cyrill Boss und Philipp Stennert, die zuletzt für die TV-Serie Der Pass verantwortlich waren. Über den Cast und die Drehbuchautor:innen ist bisher noch nichts bekannt. Inhaltlich dürfen wir uns aller Voraussicht nach auf brutale Kämpfe á la Vikings und jede Menge Intrigen und Familienverstrickungen freuen, wie wir sie aus Game of Thrones kennen.



Historische Fantasy: Darum geht es in der Neuinterpretation der Nibelungensage

Die Sage dreht sich primär um den strahlenden Helden Siegfried, der einen Drachen tötet, den Schatz der Nibelungen erobert und anschließend Kriemhild, die Schwester des Königs heiraten will. Doch der stimmt der Ehe nur zu, wenn Siegfried ihm dabei hilft, die isländische Brunhild zur Frau zu nehmen. Ein komplexes Unterfangen, das Siegfried nur mit einer List gelingt –und Brunhild beschämt zurücklässt. Der Krieger Hagen schwört, seine düpierte Herrin zu rächen, und tötet den als unbesiegbar geltenden Siegfried.

Die Neuauflage des Fantasy-Epos will die Geschichte jedoch anders erzählen und orientiert sich dabei an dem Wolfgang Hohlbein-Bestseller Hagen von Tronje* . In der Pressemitteilung wird die Handlung wie folgt beschrieben:

Hagen von Tronje, der finstere Krieger der Nibelungensage, wird in diesem Film zum einsamen Helden. Der letzte Wikinger, in engem Verhältnis mit den alten Göttern, steht für Mut, Treue und individuelle Freiheit. Siegfried, strahlendster aller Helden und Herrscher der Nibelungen, erscheint hier als skrupelloser Emporkömmling, als Vertreter einer autoritären Staatsform, gestützt auf eine neue Religion, das Christentum.

Wann starten Film und Serie zu Hagen?

Die Dreharbeiten für die deutsch-tschechische Co-Produktion starten laut Pressemitteilung im September 2022. Konkrete Daten für Kino-, TV- und Streaming-Start sind bisher noch nicht bekannt. Informationen zum Cast sollen in den kommenden Wochen folgen.

