Die umstrittenste MCU-Nervensäge kehrt auf Disney+ schon zum dritten Mal zurück

Eine neue Marvel-Serie wird einen ungewöhnlichen Iron Man-Schurken auf Disney+ zurückbringen. Viele MCU-Fans werden sich darüber ärgern.

Manche Marvel-Fieslinge erfreuen sich trotz ihrer bösen Natur immenser Beliebtheit. Viele Fans freuten sich etwa über die Rückkehr des grünen Kobolds in Spider-Man: No Way Home. Iron Man-Gegenspieler Trevor Slattery (Ben Kingsley) gehört für die meisten nicht in diese Kategorie. Und dennoch soll er bald zum dritten Mal ins MCU zurückkehren, wie Variety berichtet. In der Disney+-Serie Wonder Man.

Neue Marvel-Serie bringt Ben Kingsley als MCU-Hochstapler zurück

Slattery hatte seinen ersten Auftritt in Iron Man 3. Dort ist er ein von Fiesling Aldrich Killian (Guy Pearce) angeworbener B-Schauspieler, der als öffentliches Gesicht des erfundenen Terroristen Mandarin fungieren soll. Es folgten weitere Auftritte im Kurzfilm Marvel One-Shot: All Hail the King und Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Beliebter machte es ihn für viele nicht. Wegen seiner klamaukigen Betrüger-Natur ist er bei Fans umstritten (via Comicbook.com ).

© Disney Ben Kingsley als Trevor Slattery

Das könnte sich mit Wonder Man ändern. Die kürzlich angekündigte Marvel-Serie über einen mit übermenschlicher Kraft ausgestatteten Schauspieler und Stuntman bietet der Figur Slattery eine perfekte Grundlage. Laut Quellen von Variety soll es sich um eine Hollywood-Satire handeln. Die tollpatschige Naivität von Kingsleys Figur hätte ein ideales Biotop gefunden.

Dem Bericht zufolge soll Slattery in Wonder Man eine größere Rolle einnehmen. Zur Story sind noch keine Details bekannt. Allein die Besetzungsliste der IMDb verspricht ein Wiedersehen mit vielen bekannten MCU-Gesichtern.

Wann kommt Wonder Man zu Disney+?

Für Wonder Man gibt es bisher kein offizielles Startdatum. Wir rechnen 2023 mit einem Drehstart. In der Theorie könnte die Serie Anfang 2024 erscheinen. Produziert werden soll sie laut Hollywood Reporter von Destin Daniel Cretton, der bei Shang-Chi Regie führte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

