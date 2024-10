Das düstere Ende von Concordia erklärt: Wer Oliver ermordet hat und was es für Staffel 2 bedeutet

Die Serie Concordia - Tödliche Utopie endet auf einer bitteren Note. Wir erklären die Auflösung des Mordes und wie es in einer möglichen 2. Staffel weitergehen könnte.

Die europäische Sci-Fi-Krimiserie Concordia - Tödliche Utopie untersucht in sechs Folgen den Mord an einem jungen Mann und dessen Auswirkungen auf eine ganz besondere Gemeinde. Denn im schwedischen Städtchen Concordia wird alles lückenlos von einer Künstlichen Intelligenz (KI) überwacht und reguliert. Das soll zu einem beschwerdefreien Leben aller Bewohner:innen führen.

Spätestens in Folge 6 wird allerdings klar, dass die Chef:innen-Etage von Concordia Blut an ihren Händen hat. Hier ist nicht die KI die Böse, sondern die Menschen. Wir erklären die Auflösung und was das offene Ende für eine 2. Staffel bedeuten könnte.

Das Ende von Concordia erklärt: Oliver wurde ermordet, weil er das große Geheimnis kannte

Concordia wurde auf Blut errichtet: Im Finale von Concordia - Tödliche Utopie kristallisiert sich eine finstere Wahrheit heraus. Juliane Ericksen (Christiane Paul ) konnte die total überwachte Stadt Concordia vor 20 Jahren nur deshalb gründen, weil kurz zuvor ein Amoklauf eines Schülers die Stadt erschütterte. Julianes damaliger Partner Dr. Peter Blom hegte denselben Traum von Concordia und trieb seinen labilen Patienten Jesper bewusst zu ebendiesem Amoklauf.

In Angst und Schrecken versetzt, stimmten die Bewohner:innen der lückenlosen Überwachung endlich zu. Juliane wusste damals von Peters fehlgeleiteten Ambitionen und unternahm nichts dagegen. Der KI-Entwickler A.J. Oba (Kento Nakajima ) ließ für einen Sitz im Vorstand ebenjenes inkriminierende Video-Material verschwinden, weshalb nie jemand davon Wind bekam – bis Concordia gehackt wird.

Oliver lüftete das Geheimnis und starb dafür: Dem Mordopfer aus Folge 1, Oliver Miller, gelang es 20 Jahre später, die KI von Concordia zu hacken. Er nutzte es zum Ausspionieren und Stalken von jungen Frauen vor einem Date. Letztlich erlangte er aber auch die Wahrheit über den damaligen Amoklauf. Er wendet sich an Julianes Sohn Noah Ericksen (Steven Sowah ). Anstatt Oliver zu helfen, oder die Taten seiner Mutter zu entlarven und Concordia zu einer besseren Zukunft zu verhelfen, gibt er den Mord an Oliver in Auftrag. Um alle losen Enden aufzuräumen, bringt er zusätzlich Dr. Peter Blom eigenhändig um und lässt es wie Selbstmord aussehen.

Die Täter werden nicht überführt: Der tatsächliche Mörder von Oliver ist Noahs Handlanger Adrian "The Brit" Grant (Peter Seaton-Clark). Dieser stirbt bei einem Feuergefecht mit dem Anführer der Terror-Organisation Faceless, denen Olivers Mord angehängt wird. Am Ende wissen Juliane und Noah alle dreckigen Details voneinander und halten dicht. Aber auch Krisenmanagerin Thea Ryan (Ruth Bradley ) und Noahs Freundin und Concordia-Mitarbeiterin Isabelle Larsson (Nanna Blondell ) wissen davon, sehen aber aus unterschiedlichen Gründen keinen Sinn darin, damit an die Öffentlichkeit zu gehen.

Wie könnte Concordia in Staffel 2 weitergehen?

Von einer 2. Staffel war bisher offiziell keine Rede. Folge 6 endet allerdings auf der bitteren Note, dass die Morde keine negativen Konsequenzen für die Chef:innenetage von Concordia haben und das KI-Konzept von Politikerin Hanna Bremer (Karoline Eichhorn ) auf die deutsche Stadt Kopwitz ausgerollt wird. Die 2. Staffel könnte also nur lose mit der ersten in Verbindung stehen und sich auf ein unterschiedliches Problem in einer anderen KI-Stadt konzentrieren.

In den letzten Einstellungen in Folge 6 sehen wir ein paar eindrückliche Blicke – von Juliane, Noah und Isabelle – wissen aber nicht, was sie sehen. Juliane blickt in den Himmel, Isabelle auf einen Bildschirm und Noah in eine Kamera der KI-Überwachung. Es kann als unheilvolle Andeutung interpretiert werden, dass Olivers Mord nicht final unter den Teppich gekehrt ist. Die 2. Staffel könnte also auch hier anknüpfen und die Täter doch noch überführen und die Auswirkungen auf Concordia untersuchen.

Ein spannender Ansatz für eine 2. Staffel wäre auch ein größerer Sprung in die Zukunft, der weitere Vorteile sowie Probleme und Lücken des KI-Konzepts in nunmehr zwei oder mehr Städten untersucht. Denn der Fokus auf die KI an sich kommt in der 1. Staffel definitiv zu kurz.