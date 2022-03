Das Ende des besten Star Wars-Films wurde im letzten Moment komplett geändert

Das Imperium schlägt zurück gilt für viele Star Wars-Fans als der beste Teil der Reihe. Wie Mark Hamill verrät, sollte das fünfte Kapitel der Skywalker-Saga ursprünglich auf einer ganz anderen Note enden.

Welcher ist der beste Star Wars-Film? Selbst nach über vier Dekaden an aufregenden Abenteuern in der weit entfernten Galaxis lautet für viele Fans die eindeutige Antwort auf diese Frage Das Imperium schlägt zurück. Die 1980 erschienen Fortsetzung fungiert als Mittelteil der Originaltrilogie und endet mit einem Bild voller Hoffnung.

Trotz der Niederlagen, die wir zuvor bezeugen, blicken Luke, Leia, C-3PO und R2-D2 in die Unendlichkeit des Sternenhimmels und wissen, dass sie nicht allein sind. Wie sich herausstellt, war für den Film zuerst ein anderes Ende geplant. Bei der ikonischen Schlussszene handelt es sich um einen nachträglich hinzugefügten Moment.

Star Wars: Das Ende von Episode 5 kam erst nachträglich

Auf Twitter wurde Luke Skywalker-Darsteller Mark Hamill danach gefragt, ob es sich bei der erwähnten Szene um einen Reshoot handelt. Hamill antwortete darauf:

"[Die Szene] entstand vier Monate nach den Ende der Hauptdreharbeiten von [Das Imperium schlägt zurück]. Es war kein 'Reshoot', sondern eine hinzugefügte Szene. Aufgrund des niederschmetternden Endes und der vollständigen Niederlage der Figuren wollten sie einen aufbauenden Moment voller Hoffnungen und Erneuerung, um das Publikum zu beruhigen.

Wäre das jetzige Ende nicht, würde Episode 5 sein Publikum mit Leid und Verzweiflung zurücklassen. Luke erfährt, dass Darth Vader sein Vater ist, und bekommt von diesem sogar die Hand abgeschlagen. Han Solo wird derweil in Karbonit eingefroren und befindet sich auf dem Weg zu Jabba the Hutt. Ein Happy End sieht anders aus.

Der Moment der Hoffnung am Ende eines Star Wars-Films ist inzwischen Tradition. Selbst die düstereren Einträge der Sternensaga, etwa Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith und Rogue One: A Star Wars Story, enden mit einer kraftvollen Einstellung, die hoffen lässt, dass das Gute in der Galaxis eines Tages doch noch gewinnt.

