Das Ende von Sex Education stellt die gesamte 3. Staffel auf den Kopf – wie geht es danach weiter?

Was bedeutet der große Schock am Ende von Sex Education Staffel 3? Wir erklären, was passiert ist und wie sich die Entwicklung auf Staffel 4 auswirkt.

Spoiler zu Sex Education Staffel 3: Eine der besten Netflix-Serien ist zurück und das nach eineinhalb Jahren Pause. Die 8 Folgen der 3. Staffel Sex Education stellen die Beziehungen der Hauptfiguren erneut auf die Probe. Otis (Asa Butterfield) und Maeve (Emma Mackey) müssen wieder zueinander finden und Eric (Ncuti Gatwa) und Adam (Connor Swindells) erforschen neue Ebenen ihrer jungen Liebe.

Die größten Spannungen bauen die Autor:innen aber in das Verhältnis zwischen Jean (Gillian Anderson) und Otis ein. Mutter und Sohn entfremden sich zunehmend voneinander. Der Handlungsstrang der gewachsenen Familie Milburn implodiert am Ende der 3. Staffel in einem brutalen, quälenden Cliffhanger.

Der Cliffhanger stellt die komplette 3. Staffel auf den Kopf

Rückblende zur 2. Staffel: Dort stellt sich heraus, dass Jean mit Ende 40 ein weiteres Kind erwartet. Der Vater soll Jakob sein, ihr Freund seit Staffel 1. Die Vaterschaft hinterfragen die Serie und auch Jean nie ernsthaft. Jakob ist der Vater, daran gibt es keinen Zweifel, obwohl Jean im Laufe der 2. Staffel zwischenzeitlich eine sexuelle Beziehung mit ihrem Ex-Mann eingeht.

Die 3. Season verbringt die Sexualtherapeutin damit, eine Patchwork-Familie zu moderieren. Jean und Jakob nehmen die Schwangerschaft zum Anlass, ihre Beziehung wieder aufzunehmen. Mehr noch, Jakob (Mikael Persbrandt) will Jean im Alltag unterstützen. Er und seine Tochter Ola ziehen zu den Milburns.

Was passiert am Ende von Sex Education Staffel 3 und warum ist das so wichtig?

Das Ende von Staffel 3 lässt diesen großen Handlungsstrang in einem neuen Licht erscheinen. Bei der Geburt des Kindes (es ist ein Mädchen) gibt es Komplikationen, Jean übersteht den Schockmoment aber. Mehr noch, die Angst um das Leben von Jean schweißt die zusammengewürfelte Familie aus Ola (Patricia Allison), Otis, Jakob und Jean enger zusammen als je zuvor. Alles ist gut.

Bis Jean in den letzten Minuten im Krankenbett einen Brief öffnet. Es handelt sich offenbar um einen Vaterschaftstest. Das Ergebnis sehen wir nicht, nur Jeans schockiertes Gesicht: "Ach du scheiße". Ihr scheint das Herz in die Hose zu rutschen. Egal, was in dem Brief stand, der Inhalt wird große Auswirkungen auf die neu gegründete Familie haben.

Sex Education: Was bedeutet Ende das für Staffel 4?

Sex Education hat diese Wendung nur unterschwellig vorbereitet. Jakob zog seine Vaterschaft durchaus in Zweifel, Jean wischte die Unsicherheit aber rigoros vom Tisch und ihr Freund ließ sich davon überzeugen. Nun war Jean sich womöglich doch nicht so sicher, wer der Vater ist und hat einen Test angefordert, der ganz und gar nicht ihren Erwartungen entspricht. Wie wird die Sache ausgehen? Entwarnung: Wahrscheinlich nicht annähernd so schlimm, wie ihr fürchtet.



Die Sex Education-Macher:innen haben eine Schwäche für gemeine Cliffhanger dieser Art. Staffel 1 endet noch relativ harmlos (Maeve beobachtet gekränkt einen Kuss zwischen Ola und Otis). Staffel 2 ließ uns dann brutal lange auf die Auflösung eines überraschenden Twists warten: Isaac, Maeves Nachbar und angehender Freund, löschte ein Liebesgeständnis, das Otis auf Maeves Handy sendete.

Sex Ed diskutiert den Konflikt harmonisch aus, sodass am Ende niemand mit großen Verletzungen aus der Sache herausgeht. Das ist die Kunst und letztlich auch das Wesen der Serie: Für ausweglos erscheinende Beziehungsprobleme Lösungen finden. Der Weg dahin ist zwar beschwerlich, man kann aber sicher sein, dass die Autor:innen niemanden zurücklassen.

Wann geht es mit Sex Education Staffel 4 weiter bei Netflix?

Im September 2022 kehrt Sex Education mit Staffel 4 zurück, wenn jetzt wieder alles normal läuft. Die Wartezeit von eineinhalb Jahren zwischen Staffel 2 und 3 war ungewöhnlich für eine Serie ohne den ganz großen Produktionsaufwand. Geschuldet war die Verzögerung nur den Auswirkungen der Corona-Pandemie, an die sich die Branche aber inzwischen angepasst hat. Der Herbst oder Spätsommer 2022 ist definitiv drin.

