Das erste Lichtschwert: Das war die Story des gescheiterten Star Wars-Films der Game of Thrones-Macher

D.B. Weiss und David Benioff, die kreativen Köpfe hinter Game of Thrones, sollten für Lucasfilm eine neue Star Wars-Trilogie in Stellung bringen. Jetzt verraten sie mehr über das gescheiterte Projekt.

Im Februar 2018 machte eine aufregende Nachricht die Runde in der weit entfernten Galaxis. Niemand Geringeres als D.B. Weiss und David Benioff, die mit der Game of Thrones-Verfilmung die Serien-Sensation der 2010er Jahre geschaffen hatten, sollten eine epische Geschichte im Star Wars-Universum erzählen.



Geplant war, dass die beiden eine neue Trilogie schreiben und produzieren. Rund eineinhalb Jahre später, im Oktober 2019, kehrte das Duo dem Sternenkrieg den Rücken und Lucasfilm musste ein weiteres gescheitertes Filmprojekt einsargen. Doch welche Geschichte hätten sie erzählt? Das verraten Weiss und Benioff nun selbst.

Die gescheiterte Star Wars-Trilogie der Game of Thrones-Macher hätte von den ersten Jedi erzählt

Im Gespräch mit dem Hollywood Reporter offenbart Benioff, dass er zusammen mit Weiss zum Ursprung der Jedi vordringen wollte:

Wir wollten [die Geschichte] der ersten Jedis erzählen. Im Grunde ging es darum, wie der Jedi-Orden entstanden ist, das erste Lichtschwert ...

Doch dann hat ihnen Rian Johnson mit seiner Star Wars-Episode einen Strich durch die Rechnung gemacht, wie Weiss scherzhaft hinzufügt:

Wir haben uns tierisch geärgert, als [Rian Johnson] seinen Film Die letzten Jedi nannte. Er hat den offensichtlichen Titel für das, woran wir gearbeitet haben, komplett zerstört.

Aber warum ist der Film bzw. die Trilogie gescheitert? Benioffs hat eine Erklärung.

Am Ende wollte [Lucasfilm] keine Geschichte über die ersten Jedi machen. Wir hatten eine ganz bestimmte Story-Idee im Kopf, und letztendlich haben sie entschieden, dass sie das nicht machen wollen. Und wir verstehen das vollkommen. Es ist ihre Firma und ihr geistiges Eigentum. Wir waren nicht die Droiden, die sie gesucht haben.

Während Weiss und Benioff weitergezogen sind, um bei Netflix die Science-Fiction-Serie 3 Body Problem umzusetzen, ist Lucasfilm schlussendlich wieder zur Idee des Projekts zurückgekehrt. Indiana Jones 5-Regisseur James Mangold inszeniert jetzt einen Star Wars-Film, der sich mit den Anfängen der Jedi und der Macht beschäftigt.

Dawn of the Jedi: Wann startet der neue Star Wars-Film?

Angekündigt wurde Mangolds Projekt bei der Star Wars Celebration im April 2023. Der Kinostart steht allerdings noch nicht fest. Neben dem Dawn of the Jedi-Film befinden sich aktuell drei weitere Star Wars-Filme in Entwicklung: Eine Rey-Fortsetzung mit Daisy Ridley in der Hauptrolle, ein Mandoverse-Film von Dave Filoni und der frisch angekündigte The Mandalorian & Grogu, den Jon Favreau auf die große Leinwand bringt.

