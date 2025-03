Das Finale von The Big Bang Theory-Finale ergibt keinen Sinn: Die Serie hat ein Buffy-Problem

In The Big Bang Theory hatte ein großer Buffy-Star bereits recht früh einen Gastauftritt – wurde von Sheldon und Co. aber nicht als solcher erkannt. Warum erkennen sie dann Sarah Michelle Gellar im Finale?

In The Big Bang Theory kommt es immer wieder zu Cameos verschiedener Film- und Fernsehpersönlichkeiten wie Carrie Fisher und Nathan Fillion, die sich selbst spielen. Der Auftritt der berühmten Buffy - Im Bann der Dämonen-Schauspielerin Eliza Dushku wurde von den Figuren aber gnadenlos ignoriert, während Buffy-Hauptdarstellerin Sarah Michelle Gellar im Serienfinale sich selbst spielt – und sehr wohl erkannt wird. The Big Bang Theory hat sich schon früh in das Buffy-Problem hineingeritten Die Seite Screen Rant machte uns auf diese verwirrende Unregelmäßigkeit im TBBT-Universum aufmerksam. Einerseits sind die Hauptfiguren Fans der Serie Buffy, andererseits erkennen sie die Stars erstmal nicht wieder. Eliza Dushku spielt neben Gellar die wichtigste Vampirjägerin in Buffy. Sie mimt Faith Lehane, die in Staffel 3 von Buffy als Jägerin erweckt wird und von da an immer wieder in der Serie zu sehen ist. In Staffel 4, Episode 7 von The Big Bang Theory mit dem Titel Besuch vom FBI schaut Eliza Dushku auch der Serie über die Physiker und Nerds vorbei. Sheldon (Jim Parsons), Leonard (Johnny Galecki), Raj (Kunal Nayyar) und Wolowitz (Simon Helberg) werden im Rahmen eines Arbeitsprojekts von der FBI-Agentin Angela Page (Dushku) verhört. Sie erkennen Dushku allerdings aus ihrer geliebten Serie Buffy nicht wieder. Das könnte man als Fan noch gut tolerieren. Nicht alle gecasteten Promis müssen immer als sie selbst auftreten – selbst wenn eine ihrer eigenen Serien in dem Universum existiert. Das Finale von The Big Bang Theory verkompliziert die Sache noch weiter Doch im Finale von The Big Bang Theory namens Das Stockholm-Syndrom tritt dann niemand Geringeres als Sarah Michelle Gellar als sie selbst auf. Raj kriegt es irgendwie hin, mit seinem geliebten Star aus Buffy gemeinsam zur Preisverleihung von Sheldon zu gehen. Jetzt ist die Verwirrung komplett. Die Autor:innen von The Big Bang Theory haben Logik und Kontinuität vermutlich irgendwann für spannende Geschichten und noch mehr Star-Auftritte über Bord geworfen. Einer der beliebtesten Promi-Cameos in TBBT ist übrigens bis heute der von Star Wars-Stars Carrie Fisher und James Earl Jones, die bis dahin nie zusammenspielten. Auch wenn ein Hauch von Verwirrung zurückbleibt, haben sich Fans über die zahlreichen bekannten Gesichter bestimmt gefreut. Sarah Michelle Gellar hat dem Finale eine ordentliche Portion Glamour gegeben, wie es sich für das Ende einer extrem erfolgreichen Serie wie The Big Bang Theory gehört.