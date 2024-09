Dank The Big Bang Theory trafen zwei der größten Star Wars-Stars 37 Jahre verspätet vor ihrem Tod noch aufeinander

Zwei Star Wars-Berühmtheiten trafen sich zum ersten Mal persönlich in einem Gast-Auftritt bei The Big Bang Theory – 37 Jahre nach ihrem Auftritt in Star Wars als Prinzessin Leia und Darth Vader.

Die Schauspielerin Carrie Fisher wurde als Prinzessin Leia in der Krieg der Sterne-Reihe bekannt. Ihr Schauspielkollege James Earl Jones lieh der bekannten Figur Darth Vader im englischen Original seine Stimme. Einige gemeinsame Szenen im 1977 erschienen Star Wars-Film erwecken den Eindruck, Fisher und Jones wären einander vor der Kamera bereits begegnet.

Bei Star Wars immer verpasst und 37 Jahre später bei Big Bang Theory doch noch vereint

Ihr werdet euch jetzt denken, dass Leia und ihr Star Wars-Vater Darth Vader doch gemeinsam vor der Kamera waren. Wie die Entertainment-Seite Looper berichtet, handelte es sich bei Fishers damaligem Darth Vader-Kollegen um den britischen Darsteller David Prowse, der den Mann hinter der Maske verkörperte. James Earl Jones lieh ihm lediglich nachträglich seine imposante Stimme. Zwischen Carrie Fisher und James Earl Jones gab es keinerlei persönliche Begegnung während Star Wars-Drehs.

Dies sollte sich erst 37 Jahre später dank einer weltberühmten Serie ändern: in Staffel 7 von The Big Bang Theory in der Folge Ein Abend mit Darth Vader (im Original: The Convention Conundrum). In dieser Episode versuchen der bekennende Star Wars-Superfan Sheldon Cooper (Jim Parsons) und Gast-Star James Earl Jones vergeblich, die Schauspielerin Carrie Fisher in ihrem Haus anzutreffen.

Die Big Bang-Folge spielt auf die kuriose Tatsache an, dass Fisher und Jones sich am Set von Star Wars niemals begegneten. Aus diesem Grund verpassen auch Sheldon und Jones Carrie Fisher die gesamte Folge lang vor der Kamera.

Sheldons und Jones' Klingelstreich am Ende der Episode locken Carrie Fisher zwar aus ihrem Haus. Als sie tatsächlich rauskommt, ist James Earl Jones aber schon weggelaufen. Nur seine Stimme ist noch zu hören. Eine Begegnung, die es nicht in die fertige Folge schaffte, wurde aber offenbar gedreht. Das zeigt folgendes Set-Foto:

Hinter der Kamera gab es erstmals eine echte Begegnung zwischen Carrie Fisher und James Earl Jones. Wie Steven Molaro, Executive Producer bei The Big Bang Theory in einem Interview mit IGN berichtete, gestaltete sich das sehr unterhaltsam:



Und sie tauchte auf und wir erfuhren, dass Carrie und James Earl Jones sich nie im wirklichen Leben getroffen hatten, weil James in Star Wars in einer Tonkabine saß und niemals am Set war. Als sie sich einander näherten, sagte Carrie 'Vater', was urkomisch war, denn Darth ist ihr Vater in Star Wars.

Auch James Earl Jones bemerkte im selben Interview: „Es war schön, sie endlich zu treffen.“

Die Folge feierte Anfang 2014 ihre Premiere. Die beiden Star Wars-Stars sind in der Zwischenzeit leider verstorben. Carrie Fisher starb knapp drei Jahre nach Ausstrahlung der Episode, am 27. Dezember 2016 im Alter von 60 Jahren. James Earl Jones verstarb erst kürzlich, am 9. September 2024, im Alter von 93 Jahren.

Dank der verrückten The Big Bang Theory-Folge Ein Abend mit Darth Vader konnten sich die beiden Star Wars-Größen mit einer leichten Verspätung von 37 Jahren doch noch persönlich kennenlernen.