Das gab es auf Netflix noch nie: Action-Serie mit Breaking Bad-Star, die euch eine unerwartete Entscheidung abverlangt

In der Thriller-Serie Kaleidoscope könnt ihr selbst die Episodenreihenfolge bestimmen. Jetzt gibt es einen ersten Trailer zur Bankräuber-Story mit einem Breaking Bad-Star.

In regelmäßigen Abständen wagt Netflix den Schritt zu neuen erzählerischen Formaten. So konnten etwa in Black Mirror: Bandersnatch interaktiv Entscheidungen getroffen werden, die die Story beeinflussten. Ähnlich ist es bald mit Kaleidoscope. Dort entscheidet ihr über die Reihenfolge der Episoden oder könnt sie zufällig anordnen lassen. Der erste Trailer fesselt mit einem rachsüchtigen Breaking Bad-Star.



Schaut hier den ersten englischen Trailer zu Kaleidoscope:

Kaleidoscope - S01 Trailer (English) HD

Breaking Bad-Star plant in Netflix-Action die Rache per Banküberfall

Die Handlung der Serie umspannt 25 Jahre und erzählt unter anderem die Geschichte von Leo (Giancarlo Esposito), der sich an seinem ehemaligen Bekannten Roger (Rufus Sewell) per Bankraub rächen will. Mit dem Einbruch in den sichersten Tresorraum der USA möchte er 70 Milliarden Dollar erbeuten.

Je nach Reihenfolge der Episoden sollen Zuschauer:innen dabei ganz unterschiedliche Perspektiven über die einzelnen Figuren der Story gewinnen. Insgesamt umfasst die erste Staffel der Serie acht Teile.

Wann erscheint Kaleidoscope auf Netflix?

Kaleidoscope erscheint am 1. Januar 2023 auf Netflix. Neben Esposito und Sewell stehen etwa Paz Vega (Rambo: Last Blood) und Jai Courtney (Suicide Squad) mit vor der Kamera.



