Das gab es bei Star Wars noch nie: Lila Lichtschwert-Peitsche begeistert Fans in neuer Serie

In wenigen Tagen startet die nächste große Star Wars-Serie bei Disney+. Dieses Mal tauchen wir in eine ganz besondere Ära ein, nämlich die Ära der Hohen Republik.

Einer der größten Kritilpunkte an den Star Wars-Projekten der vergangenen Jahre war, dass sie sich zu sehr auf die Originaltrilogie bezogen haben. Nicht nur der Zeitraum spielte eine entscheidende Rolle: Auch viele Figuren und Geschichten aus der ersten Star Wars-Ära wurden immer wieder aufgegriffen, ausgebaut und fortgesetzt.

Mit The Acolyte erwartet uns nun allerdings eine Star Wars-Serie, die in eine Zeit entführt, die wir zuvor noch nie im Live-Action-Gewand gesehen haben: die Hohe Republik. Durch zahlreiche Bücher und Comics wurde diese Ära bereits einer großen Leserschaft an Star Wars-Fans vorgestellt. Jetzt folgt der Sprung zu Disney+.

Mit Lichtschwert-Peitsche: The Acolyte bringt Vernestra Rwoh ins Star Wars-Universum bei Disney+

Fans der gedruckten Geschichten aus der Hohen Republik dürfen sich in The Acolyte besonders auf eine Figur freuen: Vernestra "Vern" Rwoh. Die ehemalige Padawan ist inzwischen zur Jedi-Meisterin geworden und bringt ihr markantes Erkennungszeichen mit: Ein lilafarbenes Lichtschwert, das sich in eine Peitsche verwandeln kann. So etwas haben wir in keinem Star Wars-Film und auch keiner Star Wars-Serie gesehen.

Nachdem Fans lange Zeit spekuliert haben, ob wir die ungewöhnliche Waffe in The Acolyte sehen werden, gibt es jetzt die ersten bewegten Bilder, die Vernestras Lichtschwert in Aktion zeigen. Die Reaktionen fallen sehr begeistert aus. Mollie Dannon, eine der bekanntesten Star Wars-Influencerinnen, schreibt auf Twitter:

Leute, wir kriegen tatsächlich die Lichtschwert-Peitsche. Ich erinnere mich, dass ich 2021 [den Roman] Die Bewährungsprobe gelesen habe und so begeistert war, dass Vernestra so cool und anders war und sich ihren eigenen Weg als Jedi auf die bestmögliche Weise ebnete. Vielen Dank an Justina [Ireland] und Leslye [Headland], dass sie das möglich gemacht haben

Die Bewährungsprobe (im Original: A Test of Courage) von Justina Ireland ist bis dato die bekannteste und beliebteste Vernestra-Geschichte. Nun dürfen wir gespannt sein, um welche Facetten The Acolyte-Schöpferin Leslye Headland die Figur in der Serie erweitert. Gespielt wird Vernestra von der kanadischen Schauspielerin Rebecca Henderson, die zuvor in Serien wie Matrjoschka, Inventing Anna und Westworld zu sehen war.

Neue Star Wars-Serie: Wann startet The Acolyte bei Disney+?

The Acolyte startet am 4. Juni 2024 bei Disney+ und spielt rund 100 Jahre vor den Ereignissen von Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung. Die Jedi befinden sich auf dem Höhepunkt ihrer Macht, doch bald meldet sich eine düstere Präsenz zurück, von der alle geglaubt haben, dass sie längst der Vergangenheit angehören würde.

Die 1. Staffel von The Acolyte umfasst insgesamt acht Folgen. Zum Auftakt gibt es zwei Stück davon. Der Rest wird im Wochentakt bei Disney+ veröffentlicht.