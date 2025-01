Das gab es beim Dschungelcamp noch nie: Diese Live-Übertragung erwartet Fans heute Abend auf RTL+

Die Dschungelcamp-Übertragung auf RTL+ kollidiert heute mit einem Fußballereignis. Wie der Sender dieses Problem löst, erfahrt ihr hier.

Seit dem 24. Januar läuft das Dschungelcamp wie gewohnt auf RTL. Zeitgleich zur TV-Ausstrahlung wird die jeweilige Folge live auf RTL+ gestreamt. Bei der Übertragung gibt es am heutigen Donnerstag ein Problem: Das Europa-League-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und AS Rom. Um beide Events auf RTL+ übertragen zu können, hat sich der Sender etwas ganz Besonderes ausgedacht.

IBES x Eintracht: Zum ersten Mal gibt es eine Dschungel-Fußball-Konferenz

Richtig gelesen: Am 30. Januar wird es um 20:15 Uhr erstmals in der Geschichte von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! exklusiv auf RTL+ eine Dschungel-Fußball-Konferenz geben. Der Streamingdienst packt zum ersten Mal das Dschungelcamp-Drama mit dem Top-Spiel des Europacup-Spieltags gemeinsam in einen Livestream.

Moderiert und kommentiert wird die Konferenz von Kommentator Robby Hunke und dem Ex-Fußballprofi und ehemaligen Dschungelcamp-Kandidat Ansgar Brinkmann. Ein Experte für beide Seiten. Hunke und Brinkmann werden immer wieder zwischen den Events hin und her schauen.

Fans bekommen also nicht nur die Highlights der Fußball-Europa-League mit, sondern verpassen auch kein Drama und keine Dschungelprüfung.

TV-Ausstrahlung & Stream: So kannst du das Dschungelcamp ohne Fußball-Unterbrechungen sehen

Wer sich voll und ganz auf das Dschungelcamp konzentrieren will, kann um 20:15 Uhr bei RTL einschalten. Dort läuft die Folge wie gewohnt im TV. Nach der Ausstrahlung ist diese auf RTL+ verfügbar.