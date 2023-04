Das gab es im MCU noch nie: Guardians of the Galaxy 3 traut sich mehr als seine Marvel-Vorgänger

Guardians of the Galaxy 3 traut sich, wovor alle seine MCU-Vorgänger Angst hatten: Er benutzt ein Schimpfwort. Die Szene ist bereits als Video zu sehen.

MCU-Filme sind bombastisch, lustig, episch – und kinderfreundlich. Das bedeutet unter anderem, dass in keinem der Marvel-Filme seit Iron Man Schimpfwörter verwendet werden. Diese Regel hat Guardians of the Galaxy Vol. 3 jetzt gebrochen. Und zwar wegen einer Autotür.

Guardians of the Galaxy 3 darf als erster MCU-Film Schimpfwort benutzen, aber nur eines

In dem kürzlich veröffentlichten Clip will sich ein Teil der Guardians mit einem handelsüblichen Auto auf den Weg machen. Nebula (Karen Gillan) kennt sich mit der Erdentechnologie einer Autotür allerdings nicht aus und zerrt an der Klinke herum, bis Quill (Chris Pratt) sie auffordert: "Öffne die scheiß Tür!" (engl. "Open the fucking door!").

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

"Ich sagte Chris [Pratt], dass er das Schimpfwort verwenden solle und es machte die Szene witziger, also ließen wir es drin", erklärte Regisseur James Gunn auf Twitter . "Man darf aber nur ein [Fuck] in einem PG-13-Film benutzen." PG-13 ist die US-Altersfreigabe für alle Filme, die für Kinder unter 13 unangemessen sein könnten. Ab zwei "schlimmeren" Schimpfwörtern riskiert ein Film eine schärfere Einstufung.

Wann kommt Guardians of the Galaxy 3 ins Kino?

Ob jüngere Marvel-Fans nun in schreienden Scharen das Kino verlassen, wird sich bald zeigen. Guardians of the Galaxy 3 erscheint hierzulande am 3. Mai 2023. Für zwei Stars ist es definitiv der letzte MCU-Auftritt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt.

