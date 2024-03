Das gab es in fast 60 Jahren Star Trek noch nicht: Starfleet Academy-Serie stellt schon jetzt einen gewaltigen Rekord für das Sci-Fi-Franchise auf

Bei Rikers Bart! Die Sci-Fi-Serie Star Trek: Starfleet Academy über die Student:innen der Sternenflottenakademie wird am bisher größten Serien-Set in der Geschichte des Franchises gedreht.

Es heißt immer, man müsse mehr in den Nachwuchs und die Bildung investieren. Genau das tun Franchise-Captain Alex Kurtzman und Paramount+ im Rahmen der kommenden Serie Star Trek: Starfleet Academy. Ein Young Adult-Format mit Riverdale-Zielgruppe, die vielleicht noch nicht so viel Sci-Fi oder gar Star Trek gesehen hat. Zumindest, was die Kulisse angeht, wird schon mal nicht gegeizt.

Wie Variety in einem Artikel über die Zukunft von Star Trek berichtet, haben die Studierenden der Sternenflottenakademie jedenfalls jede Menge Platz, sich futuristisch-akademisch auszutoben. Das Set in den Pinewood Toronto Studios ist nämlich sage und schreibe 45.900 Quadratfuß groß, also über 4.200 Quadratmeter.

Noch mehr Star Trek: William Shatner enthüllt seine größte Sci-Fi-Pleite als Kirk

Das ist gigantischer als jedes bisherige Star Trek-Serienset. Relativ überschaubare Raumschiffe brauchen eben keine zweistöckige Universität mit Kantine, Amphitheater, Grünanlagen, Laufsteg, mehreren Seminarräumen und Blick auf die Golden Gate Bridge in einem fingierten San Francisco.

Die Zukunft von Star Trek: Worum geht es in der neuen Serie Starfleet Academy?

Als die Serie bestellt wurde, verfassten die Macher die Beschreibung des Formats als Ausschreibung für die Sternenflottenakademie (via StarTrek.com ):

Einschreibungen sind jetzt eröffnet für die Starfleet Academy! Erforsche die Galaxie! Kommandiere dein Schicksal! Zum ersten Mal seit über einem Jahrhundert wird unser Campus neu eröffnet, um Individuen von mindestens 16 Erdenjahren (oder Spezies- Äquivalent) zuzulassen, die davon träumen, über ihre physischen, mentalen und spirituellen Grenzen hinauszuwachsen. Die Freundschaft, Kameradschaft, Ehre und Hingabe für einen größeren Zweck schätzen.

Paramount Star Trek

Weiter spricht das Pamphlet von den Dozent:innen, für die theoretisch altbekannte Gesichter aus vergangenen Serien hinzugezogen werden könnten:

Die Kurse werden streng sein, die Lehrenden zählen zu den Klügsten ihres jeweiligen Fachs und die Zugelassenen werden Seite an Seite innerhalb der diversesten Population an Studierenden, die jemals aufgenommen wurden, leben und studieren. Heute ermutigen wir alle, die unsere Träume, Ziele und Werte teilen, sich einer neuen Generation visionsreicher Kadett:innen anzuschließen, während sie ihren ersten Schritt tun, um eine glänzende Zukunft für uns alle zu erschaffen. Bewirb dich heute! Ex astris, scientia!

Die Serie wurde vor einem Jahr in Auftrag gegeben und wird aktuell mit Kurtzman und Noga Landau als Co-Showrunnerin produziert. Der Cast ist zu dieser Sternzeit noch nicht bekannt. Aber nur als Idee: Vielleicht wäre es ganz amüsant und angemessen, wenn der ehemalige Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert-Grünschnabel Wesley Crusher (Wil Wheaton) plötzlich als Dozent auftreten würde.

Ahsoka unnötig zensiert

Die nahe Zukunft von Star Trek hat noch andere Sci-Fi-Projekte in der Jefferies-Röhre

Bevor es für die Studis der Akademie losgeht, stehen noch ein paar andere Star Trek-Angelegenheiten an. Am 4. April 2024 geht es zunächst mit der fünften und letzten Season von Star Trek: Discovery auf Paramount+ weiter. Darüber hinaus sind weitere Staffeln für Star Trek: Lower Decks und Star Trek: Strange New Worlds in Arbeit. Im Übrigen befindet sich auch der TV-Film Star Trek: Section 31 mit Michelle Yeoh in Vorbereitung.

Star Trek: Starfleet Academy hat natürlich noch kein Startdatum. Vor 2025 sollte man aber nicht mit der Serie rechnen.

Podcast: Die besten Sci-Fi-Serien seit 2000

Was waren die besten Science-Fiction-Serien seit Beginn des neuen Jahrtausends? Im Podcast stellen wir die 10 genialsten Genre-Vertreter vor, die jeder Sci-Fi-Fan gesehen haben sollte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den 10 besten Sci-Fi-Serien der letzten 24 Jahre finden sich hirnverknotende Zeitschleifen, beklemmende Dystopien, verheerende Roboter-Kriege und mehr als nur ein fantastisches Weltraum-Epos.