Das gab es noch nie: Netflix bestellt von Serie mit Horror-Star nur eine Folge

Netflix setzt viele Serien nach einer Staffel ab. Bei Little Sky mit Horror-Star Samara Weaving hat der Streamer sein Geschäftsmodell geändert und nur eine Pilotfolge bestellt.

Viele Fans stöhnen, wenn Netflix eine weitere vielversprechende Serie nach nur einer Staffel absetzt. Der Streamer nutzt oft die ersten Episoden eines neuen Formats, um dessen Erfolg zu testen. Für die Comedy-Serie Little Sky mit Horror-Star Samara Weaving (Ready or Not, Scream 6) wurde jetzt aber zum allerersten Mal nur eine einzige Folge bestellt.

Netflix wirft Geschäftsmodell für Serie mit Horror-Star über den Haufen

Wie Deadline berichtet, wird für Little Sky zunächst nur eine Pilotfolge produziert. Das bedeutet für Netflix eine erstaunliche Änderung der Strategie. Seit es Original-Produktionen auf der Streamingplattform gibt, wird nach erfolgreicher Entwicklungsphase sofort eine ganze Staffel produziert. Das bedeutet auch, dass die ersten Folgen immer eine Art Testlauf darstellen, der durch Absetzung der Serie sofort beendet werden kann.

In Little Sky will eine aufstrebende junge Reporterin (Weaving) das Verschwinden des Bürgermeisters im Dorf Little Sky aufklären. Womöglich ist der Erfolg der Serie stark von der Chemie zwischen den Stars abhängig, die Netflix per Pilotfolge prüfen möchte. Ob sich das Pilotsystem in Zukunft beim Streamer etablieren wird, ist aber nicht bekannt. Eine Änderung des Modells könnte dazu führen, den Frust der Fans zu reduzieren, die sich über Absetzungen nach der ersten Staffel aufregen.

Wann kommt Little Sky zu Netflix?

Pilotfolgen werden oftmals nur dann veröffentlicht, wenn aus ihnen die Produktion einer ganzen Staffel resultiert. Little Sky befindet sich der Meldung nach zu urteilen in einer frühen Produktionsphase. Sollte die Serie nach dem Piloten grünes Licht bekommen, könnten wir uns einen Start für Mitte 2024 vorstellen.

