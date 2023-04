Grandioser Horror-Film verschwindet in wenigen Tagen bei Netflix: Nie war absolute Stille so gruselig

Still ist ein hochspannender Thriller des Horror-Meisters Mike Flanagan. Aktuell könnt ihr den Film noch schnell bei Netflix streamen, bevor er verschwindet.

Das Ende einer Horror-Ära auf Netflix ist nah. Erstmals 2016 veröffentlichte der Streaming-Dienst exklusiv den nervenzerfetzenden Home Invasion-Thriller Still von Regisseur Mike Flanagan. Es war der Ursprung einer aufregenden Partnerschaft, die einige der besten Horrorserien der letzten Jahre hervorbrachte. Darunter Spuk in Hill House oder auch Midnight Mass.

Flanagan ist ein Horror-Genie, der eine besondere Art des Grauens erschafft. Seine Zeit bei Netflix ist jedoch vorbei. Fortan arbeitet Flanagan mit Amazon zusammen, wo er derzeit an einer Umsetzung von Stephen Kings Opus Der dunkle Turm werkelt. Sein erster Netflix-Beitrag verschwindet nun in wenigen Tagen.

Nur noch kurz bei Netflix: Still von Mike Flanagan befindet sich noch bis zum 7. April 2023 im Streaming-Angebot von Netflix. Derzeit ist der Film bei keinem anderen Anbieter zu streamen.

Der Netflix-Horror Still fesselt mit Hochspannung und unerträglicher Stille

Die Handlung von Still wirkt auf den ersten Blick wie das Szenario eines typischen Home Invasion-Thrillers. Die Schriftstellerin Maddie (Kate Siegel) lebt in einem abgeschiedenen Häuschen im Wald, wo sie ihr nächstes Werk schreiben will. Eines Abends aber steht ein maskierter Serienmörder (John Gallagher Jr.) vor der Tür und hat sie als sein nächstes Opfer auserkoren. Ein Kampf auf Leben und Tod beginnt.

Still noch nicht gesehen? Schaut euch hier den Trailer zum Horrorfilm an:

Hush - Trailer (English) HD

Was Still von anderen Genre-Beiträgen abhebt, ist die Gehörlosigkeit der Protagonistin, die ihr im Kampf gegen den Killer zahlreiche Vorteile schafft. Und Flanagans kreative wie mitreißende Inszenierung weiß dies als eindrucksvolles Stilmittel einzusetzen. Wie Maddie erleben wir Teile des Terrors in nahezu kompletter Stille – ähnlich wie im Horrorfilm A Quiet Place, der erst zwei Jahre später erschien.

Maddies geschärfter Fokus auf das Geschehen wird unmittelbar auf die Zuschauenden transportiert. Die unerträgliche Stille sowie die veränderte Wahrnehmung erschaffen aus diesem Home Invasion-Schocker einen nervenzerreißenden Horror-Trip. Und dieser bleibt über die gesamte Laufzeit von knackigen 78 Minuten bis zum Abspann konstant spannend.

Flanagans erster Netflix-Horror verschwindet, aber eine Serie kommt noch

Mike Flanagan-Fans haben nur die vorerst letzte Möglichkeit, sich noch einmal mit Still zu gruseln. Der Film erschien nie auf DVD oder Blu-ray und ist derzeit bei keinem anderen Streaming-Anbieter verfügbar. Eine gute Nachricht gibt es dennoch für Fans des Horror-Meisters.

Bevor die Zusammenarbeit zwischen Flanagan und Netflix beendet wurde, drehte er eine letzte Horrorserie, die noch dieses Jahr bei Netflix erscheinen wird. The Fall of the House of Usher basiert auf Edgar Allan Poes Werken und wird noch einmal zahlreiche bekannte Gesichter aus Flanagans bisherigen Serien und Filmen zusammenbringen. Freut euch auf eine Horror-Abschiedsparty der besonderen Art.

Podcast: Die größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.