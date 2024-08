Das gibt es selten im TV: Netflix-Film läuft nach 2 Jahren erstmals im Fernsehen

Heute Abend zeigt ProSieben eine besondere Free-TV-Premiere. Der Sender hat sich den Netflix-Film The Man from Toronto mit Kevin Hart und Woody Harrelson geschnappt. Doch wie kann das sein?

Die große Free-TV-Premiere am heutigen Freitagabend hört auf den Namen The Man From Toronto und verspricht jede Menge Action und Humor. Knapp zwei Stunden lang folgen wir dem ungleichen Duo von Kevin Hart und Woody Harrelson durch eine Geschichte voll unerwarteter Wendungen und Missverständnisse.



Die größte Frage ist aber: Wie kann es sein, dass ein Netflix-Film einfach so im Free-TV läuft? Für gewöhnlich bewahrt der Streaming-Dienst seine Originalproduktionen exklusiv in seinem eigenen Katalog auf. Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns die Entstehungsgeschichte von The Man from Toronto genauer anschauen.

Heute im TV: In The Man from Toronto wird ein einfacher Mann mit einem Auftragskiller verwechselt

The Man from Toronto ist eine klassische Verwechslungskomödie mit ordentlichem Action-Einschlag. Die Geschichte beginnt mit Teddy (Kevin Hart), der ein unscheinbares Leben führt und eines Tages von einer Gruppe Krimineller überrascht wird, die felsenfest davon überzeugt sind, dass er der berühmt-berüchtigte "Mann aus Toronto" ist.

Doch Teddy hat keine Ahnung, wovon die groben Herren da faseln. Kein Wunder, denn der echte Mann aus Toronto heißt eigentlich Randy (Woody Harrelson) und ist ein legendärer Auftragskiller. Als die beiden tatsächlich aufeinander treffen, ist das Chaos perfekt. Ob sie wollen oder nicht: Jetzt müssen sie zusammenarbeiten.

The Man from Toronto feierte am 22. Juni 2022 seine Premiere bei Netflix und zehrt sehr von der Dynamik seiner Stars. Das ewige Hin und Her zwischen Hart und Harrelson trägt den größten Unterhaltungswert in die von Patrick Hughes (Killer's Bodyguard) inszenierte Action-Komödie. Ursprünglich war aber alles ganz anders geplant.

Netflix oder Kino? The Man from Toronto hat eine chaotische Entstehungsgeschichte hinter sich

Angekündigt wurde The Man from Toronto im Januar 2020 – allerdings nicht als Netflix-Produktion. Sony wollte den Film damals ins Kino bringen, wie Deadline berichtete. Das traditionelle Studio setzte neben Hart auf die Star-Power von Jason Statham, der zuvor zahlreiche Action-Filme zum Erfolg an den Kinokassen geführt hatte.

Sechs Wochen vor Drehbeginn kam der erste Schock: Statham verließ die Produktion, da er sich mit den Produzenten hinsichtlich der tonalen Ausrichtung des Films verkrachte, wie der Hollywood Reporter zusammenfasst. Als Ersatz wurde Woody Harrelson engagiert. Die Dreharbeiten konnten endlich beginnen. Und dann kam die Pandemie.

Hollywood stand still und so auch die Produktion von The Man from Toronto. Schnell wurde klar, dass der von Sony angepeilte Starttermin im November 2020 nicht eingehalten werden konnte. Der September 2021 wurde als neuer Start auserkoren, aber auch hierbei blieb es nicht lange. Januar 2022 oder doch erst August?

Nach drei Verschiebungen verkündete Variety , dass Sony die Kinoauswertung streicht und den Film bei Netflix unterbringen würde. Warum läuft The Man from Toronto heute trotzdem im TV? Ganz einfach: Der Netflix-Deal umfasste damals nur die Streaming-Rechte. Sony hat u.a. die linearen Ausstrahlungsrechte für sich selbst behalten.

Obwohl Netflix The Man from Toronto mit einem roten N als Netflix-Original markiert, ist der Film technisch gesehen näher an einem Lizenztitel als einem richtigen Original dran. Nicht zuletzt war die Streaming-Exklusivität temporär. Inzwischen lässt sich der Film auch bei anderen VoD-Anbietern mit diversen Kauf- und Leihoptionen streamen.

Wann läuft The Man from Toronto im TV?

The Man from Toronto läuft heute Abend am 9. August 2024 um 20:15 Uhr auf ProSieben. Die Free-TV-Premiere geht bis 22:35 Uhr. Die Wiederholung folgt am Sonntag um 22:30 Uhr. Alternativ könnt ihr den Action-Film bei Netflix im Abo streamen.