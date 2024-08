Nach John Wick 4 steht die Fortsetzung im Keanu Reeves-Universum fest – aber anders, als ihr denkt

Das John Wick-Universum wächst fleißig weiter. Nach The Continental kündigt sich die nächste Serie aus dem Action-Franchise an, die unmittelbar an die Ereignisse von Teil 4 anschließt.

Bisher war die John Wick-Reihe genauso geradlinig wie die Filme: Während sich Keanu Reeves von einem Ort zum nächsten prügelt, um sich für den Tod an seinem Hund zu rächen, brachte Regisseur Chad Stahelski eine Fortsetzung nach der anderen ins Kino. Das Ergebnis: ein vierteiliger Rausch purer Action-Ekstase.

Seit der Veröffentlichung der Amazon-Serie The Continental wurde es etwas komplizierter. John Wick ist plötzlich ein Cinematic Universe und uns erwarten in Zukunft noch viele weitere Ableger. Inzwischen steht sogar die nächste Spin-off-Serie fest: John Wick: Under the High Table. Es handelt sich um eine direkte Fortsetzung von Teil 4.

Under the High Table: Neue John Wick-Serie kommt und setzt die Geschichte von Teil 4 fort

Der Hollywood Reporter fasst die wichtigsten Infos zum neuesten John Wick-Projekt zusammen. Als Serienschöpfer und Drehbuchautor fungiert Robert Levine, der sich als Co-Schöpfer der Serien The Old Man und Black Sails einen Namen gemacht hat. Darüber hinaus sind zwei vertraute John Wick-Namen beteiligt.

Leonine Keanu Reeves in John Wick: Kapitel 4

Keanu Reeves begleitet die Serie als Produzent, soll laut aktuellen Plänen jedoch nicht vor der Kamera in Erscheinung treten. Chad Stahelski, der beim John Wick-Franchise die kreativen Zügel in Händen hält, findet sich ebenfalls in einer produzierenden Position wieder und übernimmt darüber hinaus die Regie der ersten Episode.



Die Handlung wird wie folgt umschrieben:

John Wick hat die Welt des Hohen Tisches in einer prekären Lage zurückgelassen, und eine Reihe neuer Charaktere wird versuchen, sich einen Namen zu machen, während einige alteingesessene Figuren der Ordnung der alten Welt verpflichtet bleiben. Die Serie wird Neues und Altes verbinden und das Wick-Universum in ein neues Zeitalter führen.

Zwei weitere John Wick-Filme sind geplant, von Teil 5 mit Keanu Reeves fehlt bisher aber jede Spur

John Wick: Under the High Table gesellt sich zu zwei weiteren Spin-offs, die sich bei Lionsgate in Entwicklung befinden bzw. sogar schon abgedreht sind. Auf der einen Seite wäre da Ballerina von Underworld-Mastermind Len Wiseman mit Ana de Armas (Keine Zeit zu sterben) in der Hauptrolle. Der Film soll 2025 im Kino starten.

Netflix Ana de Armas in The Gray Man

Auf der anderen Seite erreichte uns zuletzt die Nachricht, dass Lionsgate ein Spin-off rund um den von Donnie Yen (Ip Man) verkörperten Caine in Auftrag gegeben hat. Dieses Projekt befindet sich aber noch in einem sehr frühen Stadium, ähnlich wie die High Table-Serie. Konkrete Informationen sind noch nicht bekannt.

Bisher erschienen im John Wick-Franchise sind:

Wann startet John Wick: Under the High Table?

Under the High Table hat noch einen langen Weg vor sich. Bisher ist noch nicht einmal klar, ob eine ganze Staffel produziert wird. Lionsgate befindet sich aktuell auf der Suche nach einem Käufer für das Projekt, sprich: Ein Sender oder ein Streaming-Dienst, bei dem die Serie nach ihrer Fertigstellung gezeigt wird. Wir sollten davon ausgehen, dass die neue John Wick-Serie nicht vor 2026 an den Start geht.