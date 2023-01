Das gibt's nur bei Avatar 2: Star drehte alle seine Szenen nach 2 Jahren komplett neu

Der Avatar 2-Dreh war absolut einzigartig. Jack Champion lieferte als Fan-Liebling Spider etwa seine gesamte Performance nach zwei Jahren noch einmal neu ab.

Für den Dreh von Avatar 2: The Way of Water galten Standards wie für keinen anderen Film. Allein die Dreharbeiten unter Wasser lassen einem die Haare zu Berge stehen. Aber schon die Organisation mancher Auftritte war ungewöhnlich. Jack Champion musste all seine Spider-Szenen zweimal drehen. Einmal für seine Kollegen und einmal für die Kamera selbst.

Avatar 2-Star Jack Champion drehte Spider-Szenen zuerst nur fürs CGI

Das verriet Regisseur James Cameron gegenüber Vanity Fair . Demnach seien die Dreharbeiten "abscheulich schwierig" gewesen und forderten in Champions Fall besonderen Aufwand:

Wir mussten alles zweimal drehen. Alles, was wir mit Jack für die reine Kameraaufnahme produzierten, hatten wir vorher schon fürs Motion Capturing eingefangen. Mit 13 [drehte er] für die anderen Schauspieler:innen wie Sigourney Weaver und Sam Worthington. Mit 15 nahmen wir [ihn noch einmal] auf.

Disney Spider (Champion) in Avatar 2

Zunächst diente Champion also als eine Art Motion-Capturing-Schablone und Orientierungshilfe für seine Co-Stars, die als CGI-Figuren mit seinem nicht computergenerierten Charakter interagieren mussten. Erst zwei Jahre später wurde er tatsächlich auch visuell aufgenommen.

Das Avatar-Franchise setzt mit solchen Produktionsumständen neue Blockbuster-Maßstäbe. Und mit drei noch ausstehenden Sequels sind dem Bombast so gut wie keine Grenzen gesetzt.

