Bestätigt: Avatar 3 bringt richtig fiesen Bösewicht zurück, obwohl es so aussah, als wäre er gestorben

Avatar 3 befindet sich längst in Produktion. Nun nimmt die Sci-Fi-Fortsetzung auch im Auge der Öffentlichkeit mehr Form an. Produzent Jon Landau verspricht die Rückkehr von zwei besonderen Figuren.

Avatar: The Way of Water hat uns mit vielen offenen Fragen zurückgelassen. Nicht zuletzt wird die Geschichte in den kommenden Jahren um drei Filme erweitert. Geschickt bringt Regisseur James Cameron sein Ensemble in Position, um weitere Abenteuer aus der Welt von Pandora zu erzählen. Nun stehen zwei Rückkehrer fest.



Achtung, es folgen Spoiler!

Sci-Fi-Fortsetzung Avatar 3 bringt Tulkun-Wal Payakan und Bösewicht Mick Scoresby zurück

Im Interview mit Empire verrät Produzent Jon Landau, dass wir uns auf ein Wiedersehen mit dem Fanliebling Payakan freuen dürfen. Der gigantische Tulkun-Wal ist gleich für mehrere der besten und emotionalsten Szenen der Fortsetzung verantwortlich.

Wir betrachten Payakan als einen Charakter, nicht nur als eine Kreatur. Wir werden seine Beziehung zu Lo'ak weiter ausbauen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Avatar: The Way of Water schauen:

Avatar 2: The Way of the Water - Trailer (Deutsch) HD

Darüber hinaus ist Payakan für den vermeintlichen Tod des Walfängers Mick Scoresby (Brendan Cowell) verantwortlich. In der ekligsten Szene von Avatar 2 reißt er ihm den Arm ab. Danach wirbelt der Bösewicht durch die Luft und verschwindet in den Fluten. Es wirkte, als hätten wir in diesem Moment das Letzte von Scoresby gesehen.



Wie sich allerdings herausstellt, ist der Fiesling noch am Leben und sinnt in Avatar 3 auf Rache. Das steigert das dramatische Potential der Fortsetzung und lässt uns gespannt in die Zukunft blicken, wie Cameron die Figur zurückbringt. Nach Miles Quaritch (Stephen Lang) ist Scoresby der zweite Avatar-Bösewicht, der nicht totzukriegen ist.

Wann startet Avatar 3 im Kino?

Bis Payakan und Scoresby ihre offene Rechnung begleichen können, müssen sie sich noch knapp zwei Jahre gedulden. Avatar 3 startet am 18. Dezember 2024 in den deutschen Kinos. Auch die Kinostarts für Avatar 4 und 5 stehen bereits fest. Wenn alles nach Plan läuft, kommt ab jetzt bis 2028 alle zwei Jahre ein neuer Teil.

