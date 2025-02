Das Grey's Anatomy von Netflix startet in Kürze – mit einem Reacher-Fanliebling in der Hauptrolle

Grey's Anatomy-Fans können sich freuen: Netflix veröffentlicht in Kürze seine erste eigene US-Krankenhausserie. Pulse glänzt mit einem Fan-Liebling aus dem Amazon-Hit Reacher in der Hauptrolle.

In der Notaufnahme ist die ganze Welt zu Gast. So scheint es zumindest mit Blick auf unzählige beliebte Krankenhausserien wie Grey's Anatomy. Ausgerechnet Streaming-Gigant Netflix hat aber bisher noch nie ein eigenes US-Format im Arzt-Genre produziert. Das ändert sich mit Pulse: Die Serie mit Reacher-Star Willa Fitzgerald wird in Kürze im Stream erscheinen.

Netflix' eigenes Grey's Anatomy: Darum geht's in Pulse mit Reacher-Star Willa Fitzgerald

Viele Grey's Anatomy-Fans wird der Rahmen von Pulse bekannt vorkommen: Die Netflix-Serie spielt im Traumazentrum eines Krankenhauses. Anders als im großen Vorbild dient hier die Stadt Miami im Süden der USA als Schauplatz.

In Staffel 1 steuert ein Hurrikan auf die Metropole zu. Je zerstörerischer er wütet, desto mehr bekommen die Ärztinnen und Ärzte zu tun. Die Lage verschärft sich schließlich so drastisch, dass das Krankenhaus abgeriegelt werden muss. Die junge Dr. Danny Simms (Fitzgerald) hat gerade erst den Posten des suspendierten Oberarztes Dr. Xander Phillips (Colin Woodell) übernommen.

Da der Stress in der Notaufnahme immer größer wird, nimmt auch Phillips seine Arbeit wieder auf. Ihn und Simms verbindet eine geheime wie verbotene Romanze, die schließlich ans Licht kommt und die Dynamik im Team völlig auf den Kopf stellt.

Auch wenn es viele Arztserien bei Netflix zu streamen gibt, ist Pulse doch ein Novum: Sie ist die erste englischsprachige Krankenhausserie nach dem Fall-der-Woche-Prinzip, die der Streamer selbst produziert. Ob diese Zuversicht für eine zweite Staffel reicht, werden wir in Kürze sehen.

Wann kommt Pulse zu Netflix?

Pulse wird am 3. April 2025 zu Netflix kommen. Neben Fitzgerald und Woodell sind unter anderem Justina Machado (Emergency Room), Jack Bannon (Pennyworth) und Jessie T. Usher (The Boys) vor der Kamera zu sehen. Als Showrunner fungieren Zoe Robyn (The Equalizer) und Carlton Cuse (Lost).