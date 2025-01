Das größte Tarantino-Rätsel wird wohl nie aufgelöst werden, aber es gibt eine ziemlich gute Theorie

Quentin Tarantinos Filme sind keine Mystery-Thriller. Ein ungelöstes Rätsel aus seinem größten Werk beschäftigt Fans dennoch bis heute – zum Glück gibt es eine ziemlich gute Theorie, was es bedeutet.

Was hat Bill Murray in Lost in Translation in Scarlett Johanssons Ohr geflüstert? Ist Kurt Russell in Wirklichkeit Das Ding aus einer anderen Welt? Und fällt dieser verdammte Kreisel in Inception am Ende um, oder nicht? Auf all diese großen Fragen der Filmgeschichte wird die Menschheit wohl niemals eine definitive Antwort bekommen.

Auch Quentin Tarantinos Kultklassiker Pulp Fiction birgt das wohl größte, ungelöste Mysterium seiner Karriere, das Filmfans seit nunmehr über drei Dekaden umtreibt. Die Rede ist natürlich von dem Koffer, den die Auftragskiller Vincent Vega (John Travolta) und Jules Winnfield (Samuel L. Jackson) für ihren Boss Marsellus Wallace (Ving Rhames) auftreiben sollen, dessen Inhalt nie offenbart wird.

Unter den zahlreichen Theorien über das wahre Koffer-Innere (die Juwelen aus Reservoir Dogs, Drogen, Gott) hat sich eine besonders interessante bis heute hartnäckig gehalten. Und das, obwohl die Welt von Pulp Fiction damit übernatürliche Sphären beschreiten würde.

Enthält der Koffer in Pulp Fiction Marsellus Wallace' Seele?

Die mysteriöse Wirkung des besagten Koffers steigert sich vor allem durch folgendes Szenario: Jedes Mal, wenn er geöffnet wird, erscheint ein grell-oranges Licht aus dem Inneren, was die jeweiligen Betrachtenden zu faszinieren, fast schon zu hypnotisieren scheint.

Eine der populärsten Theorien, auf die unter anderem auch Screen Rant eingeht, beruht auf der Annahme, dass der Transportgegenstand nicht weniger als die Seele von Marsellus Wallace beherbergt. Der Gangsterboss habe diese demnach an den Teufel verkauft und will sie nun zurückerobern. Eine gewagte, aber durchaus spannende Vorstellung, für die immerhin folgende Indizien sprechen:

Der Code des Koffers lautet 666, eine Zahl, die für gewöhnlich mit dem Teufel assoziiert wird.

Marsellus' Nacken ziert ein großes Pflaster. Die Seele könnte ihm an dieser Stelle also entnommen worden sein.

Vincent und Jules überleben den Kugelhagel durch ein „göttliches Wunder", da sie etwas „Gutes" vollbringen und einem Menschen seine Seele zurückgeben.



Laut der Theorie ist es folglich die leuchtende Seele von Marsellus, die Staunen und Sprachlosigkeit bei denjenigen auslöst, die sie zu Gesicht bekommen. Logische Schlussfolgerung oder absoluter Humbug? Das soll jede:r für sich entscheiden.

Quentin Tarantino wird niemals verraten, was wirklich im Koffer ist

Doch was sagt der Pulp Fiction-Macher höchstpersönlich zur Koffer-Diskussion? In den mittlerweile über 30 Jahren seit Kinostart des Films hat Tarantino nicht ein einziges Mal den von ihm erdachten Inhalt des viel beachteten Objekts verraten. Und das wird er auch nie, wie er in einem Interview vor einigen Jahren preisgab:

Ich sage nicht, was darin ist. Es liegt an dir, den Inhalt herauszufinden und dann ist es dein Film. [...] Wenn ich dir sage, was es ist, wirst du [deine Idee] verwerfen. Und das will ich nicht, [denn] es ist dein Film.

Tarantino legt also großen Wert darauf, das Koffer-Innere der Fantasie der Zuschauer:innen zu überlassen und Pulp Fiction so zu einer subjektiven Seherfahrung zu machen.

Worauf sich wohl alle einigen können: Der Koffer ist ein klassischer MacGuffin, also ein eher beliebiges Objekt, das allein dem Vorantreiben der Handlung dient, sonst aber kaum definiert ist oder einen speziellen Nutzen hat. Weitere prominente Beispiele hierfür sind der Koffer in Ronin, die „Hasenpfote" in Mission: Impossible 3 oder das ungeöffnete FedEx-Paket in Cast Away - Verschollen.

Pulp Fiction streamen: Wo ihr das Tarantino-Meisterwerk sehen könnt

Aktuell gibt es Pulp Fiction in den Streaming-Flatrates von Paramount+ und MagentaTV im Angebot. Bei diversen anderen Anbietern könnt ihr den Tarantino-Klassiker zudem kaufen oder leihen.