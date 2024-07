Das große House of the Dragon-Treffen in Staffel 2 Folge 3 zeigt, wie sinnlos der Konflikt der Serie eigentlich ist

Erstmals in Staffel 2 von House of the Dragon sind Rhaenyra und Alicent in der jüngsten Folge aufeinandergetroffen. Ihr Gespräch ließ mich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen.

Der Kampf Schwarz gegen Grün ist in House of the Dragon Staffel 2 in vollem Gange. Nachdem beide Seiten bereits schwere Verluste erlitten haben, scheuen auf der einen Seite besonders Aegon (Tom Glynn-Carney) mit seiner neuernannten Hand Ser Kriston (Fabien Frankel) sowie auf der anderen Seite Daemon (Matt Smith) vor impulsiven und folgenschweren Attacken nicht zurück. Die Stimme der Vernunft bildet immer wieder Rhaenyra (Emma D'Arcy), die in Folge 3 überraschend nach einem klärenden Gespräch mit Alicent (Olivia Cooke) sucht.

Diese Handlung habe ich als Nicht-Kennerin der Romane von George R.R. Martin ehrlich gesagt erst später in der Staffel erwartet, würde ein klärendes Gespräch zwischen den beiden wohl wichtigsten Figuren der gesamten Serie doch sicherlich den Lauf der Dinge verändern ... oder? Im Gegenteil zeigt das Aufeinandertreffen der ehemaligen Freundinnen endgültig, dass in diesem Targaryen-Wirr-Warr Hopfen und Malz verloren sind. Und das ist so frustrierend, dass ich fast schon keine Lust mehr habe, die Serie weiterzugucken.

Rhaenyras und Alicents Aufeinandertreffen in House of the Dragon ist eine Übung in Frustrationsbewältigung

Es ist natürlich komplett mein Fehler, nach 8 Staffeln Game of Thrones irgendetwas von House of the Dragon zu erwarten, das Vernunft und Logik gleichkommt. Dennoch ertappe ich mich immer wieder dabei, mich an der Nase herumführen zu lassen und auf das Beste zu hoffen. Wenn sie nur ein Mal alle in einem Raum miteinander säßen und offen über die missliche Thronsituation sprächen, würde sich doch alles zum Guten wenden! Da kommt der gutmütige Viserys in mir durch. Aber ganz so einfach ist es natürlich nicht.

Dass Alicent im Finale von Staffel 1 Aegon als Thronfolger aus den Worten des sterbenden Viserys (Paddy Considine) herausgelesen hat, war wahrscheinlich nicht wirklich ihre Schuld. Schließlich wollte sie das Beste für ihre Familie, für ihren Sohn und auch den vermeintlich letzten Wunsch ihres Mannes ehren. Ob man ihr darin böswillige Intentionen gegenüber Rhaenyra unterstellen könnte, war zu dem Zeitpunkt sicherlich streitbar. Auch wenn ich nicht die Einzige war, die damals beim Schauen Sachen auf ihren Fernseher geworfen hat.

HBO Alicent (Olivia Cooke) erkennt ihren Fehler

Das Aufeinandertreffen von Alicent und Rhaenyra in der Folge Die brennende Mühle hat jedoch gezeigt, dass Alicent tatsächlich an Ageon als Thronfolger geglaubt hat: Als Rhaenyra ihr von Aegon dem Eroberer erzählt, sehen wir in Alicents aufgerissenen Augen, wie sich die Puzzleteile zusammensetzen und sie schockiert feststellt, dass sie einen Fehler gemacht hat. In nicht weniger aufgerissenen Augen sehen wir bei Rhaenyra fast schon ungläubige Fassungslosigkeit, dass sie ihre komplette Zukunft womöglich an ein dämliches Missverständnis verloren hat.

Das Missverständnis in House of the Dragon ist nur Platzhalter für einen sinnlosen Konflikt

Die Hoffnung von Rhaenyra, dass die Klärung nun den gesamten Konflikt aus dem Weg schaffen könnte, spiegelt meinen naiven Glauben an Gerechtigkeit wider, der von Alicent nur wenige Sekunden später erschütternd begraben wurde. Denn um das Missverständnis um Aegon oder Aegon den Eroberer ging es bei der Sache eigentlich nie. Otto Hohenturm (Rhys Ifans) und der geheime Rat haben damals wohl nur auf die Gelegenheit gewartet, Rhaenyras Thronfolge anzuzweifeln. Alicents Glaube an Aegons Erbrecht war da natürlich ein gefundenes Fressen. Hätte es dieses nicht gegeben, hätten sie wahrscheinlich einen anderen Vorwand gefunden, um Rhaenyra zu stürzen.

Verluste auf beiden Seiten und über Jahrzehnte aufgebauter Hass haben die Situation nun so stark aufgeheizt, dass ein Krieg nicht mehr zu stoppen ist. Und zugegebenermaßen gäbe es wohl keine Geschichte mehr zu erzählen, wenn sich der Konflikt durch die Bereinigung eines kleinen Missverständnisses einfach so auflösen ließe. Also will ich mich mal nicht zu sehr über Vernunft und Logik beschweren – und weiß ganz genau, dass ich mir diese Vollkatastrophe in der nächsten Woche wieder angucken werde. Mich darüber aufregen, mache ich trotzdem herzlich gerne.

Die 4. Folge von House of the Dragon Staffel 2 erscheint in der Nacht vom 7. auf den 8. Juli 2024 im Streaming-Abo bei WOW.