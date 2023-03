Das große Umstyling bei GNTM: Heidi Klums eigene "Verwandlung" erntet nur Häme

Es war wieder so weit: Bei Germany's Next Topmodel lief am Donnerstag die große Umstyling-Folge. Auch Heidi Klum wagte sich auf den Friseur-Stuhl. Radikal sieht aber anders aus.

Seit einigen Wochen läuft die neue Staffel Germany's Next Topmodel bei ProSieben. Dieses Jahr war die Show unter anderen Vorzeichen gestartet: Moderatorin und Show-Gründerin Heidi Klum hatte auf die wachsende Kritik am Format und verschiedene Enthüllungen von Ex-Kandidatinnen reagiert. Auf das beliebteste Ritual der Show wollte sie aber nicht verzichten. Das Umstyling ist das jährliche Highlight einer GNTM-Staffel, also wenn man auf Schadenfreude, bittere Verzweiflung und angsterfüllte Model-Gesichter steht. Den Teilnehmerinnen wird ein neuer Look verpasst, der mal mehr, mal weniger extrem ausfällt. Diskutierbar sind die Frisuren nicht. Auch dieses Jahr wählten zwei Kandidatinnen lieber den Weg aus der Show, als sich der Veränderung zu unterziehen. Für noch mehr Gesprächsstoff sorgte aber Heidi Klums eigenes "Umstyling". Das Internet spottet über Heidi Klums kaum erkennbares eigenes Umstyling In der neuen Folge GNTM setzte sich Heidi Klum selber auf den Friseur-Stuhl. Wer aber vermutete, dass die Moderatorin mit gutem Beispiel vorangehen und sich etwa einen Kurzhaar-Schnitt verpassen würde – wie so viele andere Kandidatinnen zuvor – sah sich getäuscht. Ein paar Umstyling-Beispiele aus der Vergangenheit: Die Anpassungen an Heidi Klums neuer Frisur lassen sich großzügig noch als marginal beschreiben. Ganz so krass wie in diesem überspitzen Post war es dann aber auch nicht. Klum ließ sich immerhin die Highlights aus den Strähnen färben und trägt jetzt wieder ein helleres Blond. Na ja. Das ist Heidis neuer Look ProSieben Das reichte trotzdem als Vorlage für etliche hämische Memes:

Mehr Artikel zu GNTM: GNTM ist kein Spaß, sondern Psychoterror – und die Umstyling-Folge beweist es

Die Kritik an GNTM erreicht eine neue Dimension

Wann kommt die neue Folge Germany's Next Topmodel? Mit einem ausgedünnten Teilnehmerinnen-Feld und neuen Frisuren geht es am nächsten Donnerstag um 20.15 Uhr bei ProSieben weiter. Wenn ihr die Umstyling-Folge verpasst habt, könnt ihr sie in voller Länge beim Streaming-Dienst Joyn nachholen *.