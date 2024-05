"Das hätte ich niemals machen dürfen": Steven Spielberg bereut seit 47 Jahren die letzte Szene eines seiner Sci-Fi-Meisterwerke

Unheimliche Begegnung der dritten Art ist eines der Sci-Fi-Meisterwerke von Steven Spielberg. Nur eine Szene am Ende, die in einer der Versionen vorkommt, bereut der Regisseur bis heute.

Noch bevor Steven Spielberg sein Alien-Abenteuer E.T. - Der Außerirdische ablieferte, etablierte er sich mit dem UFO-Film Unheimliche Begegnung der dritten Art als Science-Fiction-Meister. Mehrere Versionen existieren mittlerweile von dem Film – und eine kann der Regisseur überhaupt nicht leiden.

Im Jahr 1980, also drei Jahre nach der Premiere, erschien eine Special Edition, für die Spielberg sich von Columbia Pictures dazu breitschlagen ließ, diese Szene hinzuzufügen.

Sci-Fi-Meisterwerk mit einer Szene zu viel: Spielbergs langjährige UFO-Reue

Unheimliche Begegnung der dritten Art handelt von Roy Neary (Richard Dreyfuss), der nach einer UFO-Sichtung wie besessen ist von der Idee, mit Außerirdischen Kontakt aufzunehmen. Am Ende des Films kommt es dann tatsächlich zur direkten Begegnung und die Aliens wählen den Familienvater aus, um mit ihnen zu kommen. In der Kinofassung sieht man Roy nur im UFO verschwinden. Die VHS- und LaserDisc-Version für das Heimkino zeigten noch etwas mehr.



Sony Unheimliche Begegnung der dritten Art

In einem Behind the Scenes-Interview erinnert Spielberg sich Jahre später (via Far Out Magazine ):

Ich ließ mich auf einen Kompromiss ein und zeigte Richard Dreyfuss, wie er im Mutterschiff herumläuft. Was ich nie hätte tun sollen, denn das hätte stets ein Mysterium bleiben sollen.

Der von Spielberg bevorzugte Final Cut von Unheimliche Begegnung der dritten Art kombiniert Elemente der verschiedenen Schnittversionen und verzichtet auf die Kameraeinstellung innerhalb des außerirdischen Raumschiffs. Was dem Film tatsächlich gut tut.

Wo kann man das Sci-Fi-Meisterwerk streamen?

Unheimliche Begegnung der dritten Art liegt leider nirgendwo als Teil einer Streaming-Flatrate vor. Amazon, Apple TV, Google Play und Sky haben den Film aber in verschiedenen Ausführungen, inklusive Special Edition und Director's Cut, als Leih- und Kauftitel vorrätig.