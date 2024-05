Start von Steven Spielbergs nächstem Film enthüllt – der wohl ein Sci-Fi-Blockbuster mit UFOs wird

Steven Spielberg kehrt endlich mit einem neuen Science-Fiction-Blockbuster ins Kino zurück und schließt sich dafür mit einem der verlässlichsten Drehbuchautoren Hollywoods zusammen.

Lange Zeit sah es so aus, als würde Steven Spielberg als nächstes Projekt einen Frank Bullit-Film mit Bradley Cooper in Angriff nehmen. Wie es aussieht, gab es aber eine große Veränderung in seinem Terminkalender. Der Sci-Fi-Blockbuster, der vor ein paar Wochen noch ein Gerücht war, hat überraschend einen Kinostart erhalten.

Im April berichteten wir, dass Spielberg an einem neuen Sci-Fi-Film arbeitet. Damals war unklar, wie weit das Projekt tatsächlich fortgeschritten ist. Nun stellt sich heraus: sehr weit. Schon in zwei Jahren soll der Film die Leinwand erobern. Universal hat sich den 15. Mai 2026 als Kinostart für den neuen Spielberg reserviert.

Neuer Sci-Fi-Film von Steven Spielberg kommt 2026 und die ersten Infos klingen nach dem ultimativen Kino-Event

Wovon der Film genau handelt, ist unklar. Ausgehend von einem Bericht des stets gut informierten Branchenblatts Variety dürfen wir uns auf einen Sci-Fi-Blockbuster freuen. Mit Ausnahme von Ready Player One (2018) bewegte sich Spielberg in den vergangenen Jahren mit seinen Filmen hauptsächlich in der Vergangenheit.

Warner Bros. Ready Player One

Das neue Projekt wartet mit einem sehr verheißungsvollen Schlagwort auf: UFO. Seit Unheimliche Begegnung der dritten Art (1977) E.T. - Der Außerirdische (1982) und, ja, Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels (2008) wissen wir, dass Spielberg ein ausgeprägtes Faible für unbekannte Flugobjekte hat.

Große Blockbuster-Reunion: David Koepp schreibt den neuen Sci-Fi-Film von Steven Spielberg

Geschrieben wird Spielbergs neuer Sci-Fi-Film von David Koepp, einem der Hollywood-Drehbuchautoren schlechthin. Beteiligt war er an Blockbuster-Klassikern wie Mission: Impossible (1996) und Spider-Man (2002). Mit Spielberg arbeitete er an Jurassic Park (1993), Krieg der Welten (2005) und dem vierten Indiana Jones-Film.

Spielberg, Koepp und UFOs: Das klingt wie ein absoluter Blockbuster-Traum. Nicht zuletzt hat Universal bei der Ankündigung durchblicken lassen, dass die Geschichte einer originären Idee folgt. Das lässt auf ein besonderes Leinwandereignis hoffen, wenn der neue Steven Spielberg-Film im Mai 2026 ins Kino kommt.