Das gab es im MCU noch nie: Neuer The Marvels-Trailer zeigt, worauf wir seit 6 Jahren warten

Der neue Trailer für The Marvels ist da, der noch dieses Jahr ins Kino kommt. Seht, welcher Herausforderung sich Brie Larson diesmal stellen muss.

Das Marvel Cinematic Universe hat schon einige Team-Filme hervorgebracht, die Heldinnen waren darin aber meist zahlenmäßig unterlegen. Schon 2017 forderten Thor-Kollegin Tessa Thompson und andere Stars ein weibliches MCU-Team. Sechs Jahre später ist es so weit.

Das zeigt der neue Trailer für The Marvels, in dem Brie Larson, Teyonah Parris und Iman Vellani eher unfreiwillig zusammen kommen, um sich einer großen Gefahr zu stellen.

Schaut euch hier den neuen Trailer an:

The Marvels - Trailer (English) HD

Darum geht's in The Marvels

Die offizielle Synopsis lautet wie folgt:

Carol Danvers alias Captain Marvel hat ihre Identität von den tyrannischen Kree zurückerlangt und Rache an der Obersten Intelligenz genommen. Doch unbeabsichtigte Konsequenzen führen dazu, dass Carol die Last eines destabilisierten Universums auf sich nimmt. Als ihre Aufgaben sie zu einem anomalen Wurmloch schicken, das mit einem Kree-Revolutionär in Verbindung steht, verstricken sich ihre Kräfte mit denen von Kamala Khan (Iman Vellani) alias Ms. Marvel, einem Superfan aus Jersey City, und Carols entfremdeter Nichte, der jetzigen S.A.B.E.R.-Astronautin Captain Monica Rambeau (Teyonah Parris). Gemeinsam muss dieses unwahrscheinliche Trio lernen, zusammenzuarbeiten, um das Universum zu retten.

Samuel L. Jackson, der schon in Captain Marvel eine Art Mentor für die Heldin gab, kehrt in seiner gewohnten Rolle als Nick Fury zurück, während die Bösewichtin Dar-Benn von Zawe Ashton gespielt wird.

Wann startet The Marvels aka Captain Marvel 2 im Kino?

The Marvels startet am 8. November 2023 in den deutschen Kinos. Inszeniert wurde der Film von Candyman-Regisseurin Nia DaCosta. Nach Ant-Man and the Wasp: Quantumania und Guardians of the Galaxy Vol. 3 ist The Marvels der dritte und letzte MCU-Film des Jahres. 2024 geht es mit Deadpool 3 und Captain America 4 weiter.



