Das hat es noch nie gegeben: Star Wars-Serie The Mandalorian erscheint erstmals in super-edler Blu-ray-Box fürs Heimkino und hier kriegt ihr sie

Bisher gab es Star Wars-Serien wie The Mandalorian nur bei Disney+ als Stream. Jetzt könnt ihr euch edle Sammlereditionen mit Discs fürs Heimkino sichern.

Neben den Kinofilmen ist das Star Wars-Universum bei Disney+ mit mehreren Serien weiter gewachsen. Eine Besonderheit war bisher die Streaming-Exklusivität, denn ohne Abo waren gefeierte Produktionen wie The Mandalorian bisher nicht in physischer Form verfügbar.

Das ändert sich jetzt, denn im Dezember 2023 erscheint die 1. Staffel der Serie rund um Din Djarin (Pedro Pascal) und Baby Yoda in einer edlen Sammleredition mit Discs fürs Heimkino.

1. Staffel The Mandalorian im schicken Steelbook Deal Zum Deal

Das bietet euch die 1. Staffel The Mandalorian als Disc-Edition

Die 1. Staffel The Mandalorian erscheint am 15. Dezember 2023 in einem Steelbook mit zwei Ultra HD-Discs und zwei Blu-ray-Discs. Als Sprachen sind deutscher und englischer Ton sowie deutsche und englische Untertitel enthalten. Auch Bonusmaterial wird die physische Version von The Mandalorian bieten. Details dazu gibt es noch nicht.

Da in den USA neben Staffel 1 auch die 2. Staffel des Sci-Fi-Hits als Steelbook erscheint, dürfte die Ankündigung einer deutschen Variante noch folgen.

Disney So sieht das Steelbook der 1. Staffel The Mandalorian aus

Die Handlung von The Mandalorian spielt fünf Jahre nach den Ereignissen von Die Rückkehr der Jedi-Ritter und zwei Jahre vor dem offiziellen Ende des Imperiums. Im Mittelpunkt der Geschehnisse befindet sich der titelgebende Mandalorianer (Pedro Pascal), der in aufregende Abenteuer verwickelt wird, das viel größer als er selbst ist.

Auch Marvel-Fans dürfen sich auf eine Sammleredition mit Discs freuen

Neben dem Star Wars-Universum bei Disney+ bekommt auch das Marvel-Universum die Heimkino-Behandlung mit Discs. Am 8. Dezember 2023 erscheint die 1. Staffel Loki im Steelbook mit Ultra HD- und Blu-ray-Discs.



Die 2. Staffel Loki startet am 6. Oktober 2023 im Disney+-Abo. Eine physische Veröffentlichung zum späteren Zeitpunkt ist also auch wahrscheinlich.

