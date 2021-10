Das Heimkino bebt: Einige der besten Blockbuster des Jahres gibt es jetzt günstiger [Anzeige]

Viele Top-Titel von Warner Bros. könnt ihr jetzt zum Schnäppchenpreis schauen. Dazu zählen einige der besten Blockbuster des Jahres wie Wonder Woman 1984 und They Want Me Dead mit Angelina Jolie.

Nach dem Herbstanfang wird das Heimkino immer verlockender, während die Temperaturen draußen langsam sinken. Zahlreiche Top-Titel 2021 könnt ihr mittlerweile bequem zuhause schauen. Dazu zählen auch viele Filme von Warner Bros., die jetzt dank einer neuen Herbst-Aktion zum Schnäppchenpreis geschaut werden können.

Vom 7. bis 11. Oktober bekommt ihr über 100 Filme zum Downloaden oder Leihen ab 0,99 Euro, zum Beispiel direkt bei Amazon. Wir stellen euch die Highlights aus Warners neuer Herbst-Aktion vor.

Highlight der Herbst-Aktion von Warner: Wonder Woman 1984

Nach dem ersten Teil springt die Handlung der Wonder Woman-Fortsetzung ins Jahr 1984, um die poppige Ära dieser Dekade nochmal aufleben zu lassen. Neben der außergewöhnlichen Rückkehr ihrer verstorbenen großen Liebe Steve Trevor bekommt es Diana Prince in Wonder Woman 1984 unter anderem mit The Mandalorian-Star Pedro Pascal als Gegenspieler zu tun.

Schaut hier den Trailer zu Wonder Woman 1984:

Wonder Woman 1984 - Trailer (Deutsch) HD

Highlight der Herbst-Aktion von Warner: They Want Me Dead

In ihrer ersten Action-Hauptrolle seit vielen Jahren muss Angelina Jolie in They Want Me Dead einen Jungen vor Killern beschützen, während sich im Hintergrund ein gewaltiger Waldbrand ausbreitet. Inszeniert wurde der spannende Mix aus Actionthriller und Katastrophenfilm von Genre-Fachmann Taylor Sheridan (Wind River, Sicario).

Schaut hier den Trailer zu They Want Me Dead:

They Want Me Dead - Trailer (Deutsch) HD

Highlight der Herbst-Aktion von Warner: In the Heights

Auch wenn die warmen Temperaturen langsam endgültig hinter uns liegen, könnt ihr mit In the Heights nichts weniger als den feurigsten Film des Sommers schauen! Der Einblick in das bewegte Leben der Einwohner:innen des New Yorker Stadtteils Washington Heights ist ein furioses Musical aus eingängigen Songs und grandiosen Tanz-Choreografien. Große Gefühle treffen hier auf mindestens genauso große Bewegungen.

Schaut hier den Trailer zu In the Heights:

In the Heights - Trailer (Deutsch) HD

Highlight der Herbst-Aktion von Warner: Space Jam: A New Legacy

25 Jahre nach dem Original-Kultfilm kehren die Looney Tunes rund um Bugs Bunny & Co. zusammen mit Basketball-Star Lebron James zurück. Space Jam: A New Legacy ist ein Feuerwerk aus unzähligen Warner-Referenzen und Easter Eggs, zu denen zum Beispiel Superman, Harry Potter und die Gremlins zählen.

Schaut hier den Trailer zu Space Jam: A New Legacy:

Space Jam: A New Legacy - Trailer 2 (Deutsch) HD

Highlight der Herbst-Aktion von Warner: Judas and the Black Messiah

Im sechsfach oscarnominierten Drama Judas and the Black Messiah wird die auf wahren Begebenheiten basierende Geschichte des Black Panther-Anführers Fred Hampton und des Mannes erzählt, der ihn für das FBI betrügen soll. Der mitreißende Film trumpft mit Stars wie Daniel Kaluuya, Lakeith Stanfield und Jesse Plemons auf.

Schaut hier den Trailer zu Judas and the Black Messiah schauen:

Judas and the Black Messiah - Trailer (Deutsch) HD

Highlight der Herbst-Aktion von Warner: The Little Things

Als unfreiwilliges Ermittler-Duo jagen Denzel Washington und Rami Malek in dem düsteren Crime-Thriller The Little Things einen Serienkiller. Neben den atmosphärischen Bildern des nächtlichen Los Angeles nimmt die Geschichte nach Vorbildern wie David Finchers Sieben so richtig Fahrt auf, wenn mit Jared Leto als schräger Albert ein Tatverdächtiger auftaucht.

Schaut hier den Trailer zu The Little Things:

The Little Things - Trailer (Deutsch) HD

Highlight der Herbst-Aktion von Warner: No Sudden Move

Regie-Tausendsassa Steven Soderbergh hat mit No Sudden Move einen klassischen Gangsterfilm inszeniert, der Mitte der 50er-Jahre spielt. Besonders spektakulär ist die Fülle an Stars, zu denen unter anderem Don Cheadle, Benicio del Toro, Ray Liotta, Jon Hamm, Julia Fox, Brendan Fraser, David Harbour und noch viele mehr gehören.

Hier könnt ihr den Trailer zu No Sudden Move schauen:

No Sudden Move - Trailer (Deutsch) HD

Highlight der Herbst-Aktion von Warner: Cats & Dogs 3

Im Familienfilm Cats & Dogs 3 - Pfoten vereint! hetzt ein böser Papagei Hunde und Katzen nach Jahren des friedlichen Zusammenlebens wieder aufeinander. Nur ein unerfahrenes tierisches Agententeam kann ihn aufhalten.

Schaut hier den Trailer zu Cats & Dogs 3:

Cats & Dogs 3 - Trailer (Deutsch) HD

Highlight der Herbst-Aktion von Warner: Matrix

Bevor Ende des Jahres der mit Spannung erwartete vierte Teil ins Kino kommt, könnt ihr mit dem Meilenstein Matrix nochmal in die Welt der Sci-Fi-Saga eintauchen. Der Action-Kracher hat bis heute nichts von seiner Faszination verloren und bietet noch immer einen erstaunlichen Mix aus dystopischer Zukunftsvision und visionären Action-Bildern.

Hier könnt ihr den Trailer zum ersten Matrix-Film schauen:

Matrix - Trailer (Deutsch)

Highlight der Herbst-Aktion von Warner: Harry Potter und der Stein der Weisen

Auch Harry Potter-Fans können ihrer Nostalgie nochmal freien Lauf lassen und mit Harry Potter und der Stein der Weisen zu den Anfängen des beliebtesten Zauberlehrlings der Welt zurückkehren. Hier könnt ihr nach Hogwarts reisen, als wäre es das allererste Mal.

Hier könnt ihr den Trailer zum ersten Harry Potter-Film schauen:

Harry Potter und der Stein der Weisen - Trailer (Deutsch)

Bei der Herbst-Aktion von Warner könnt ihr noch viele weitere Top-Titel zum Schnäppchenpreis leihen, unter anderem Mad Max: Fury Road, Gravity, Pokémon Meisterdetektiv Pikachu, Sieben oder die Herr der Ringe-Trilogie. Die Aktion gilt vom 7. Oktober bis zum 11. Oktober.

Welche Filme werdet ihr euch bei Warners Herbst-Aktion anschauen?