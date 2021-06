Vor Eternals: Angelina Jolies Action-Comeback ist ziemlich brutal & unerwartet gemütlich

Ab heute gibt es den Thriller They Want Me Dead bei Amazon zum Streamen. Die bodenständige Unterhaltung zeigt, dass Eternals-Star Angelina Jolie viel zu selten vor die Kamera tritt.

Als Filmstar ist Angelina Jolie für uns eine Selbstverständlichkeit, nicht zuletzt weil das Interesse an ihrem Privatleben immer wieder ihre Arbeit überschattet. Vor Jolies Eintritt in das Marvel Cinematic Universe (MCU) mit Eternals wirkt der neue Action-Thriller They Want Me Dead deshalb wie ein freundlicher, aber bestimmter Klaps auf die Schulter: Angelina Jolie ist ein Filmstar, verdammt nochmal, und damit ist sie größer als jedes Franchise.

They Want Me Dead mit Angelina Jolie bei Amazon: Ein mix aus Thriller-Action und Katastrophenfilm

Der Action-Thriller von Taylor Sheridan (Hell or High Water, Sicario) sollte eigentlich ins Kino kommen, erfuhr auf Grund der Coronavirus-Pandemie aber dasselbe Schicksal wie zuletzt Mortal Kombat. Nun startet They Want Me Dead als Video on Demand zum Kaufen und Leihen bei Amazon und anderen Anbietern in Deutschland.

Nun können wir also auf der Mattscheibe zuschauen, wie Feuerspringerin Hannah (Angelina Jolie) in den Wäldern von Montana durch einen Zufall auf den jungen Connor (Finn Little) trifft. Soeben hat Connor zugeschaut, wie sein Vater, ein forensischer Buchhalter, von zwei Killern (Nicholas Hoult und Aidan Gillen) mit Kugeln durchlöchert wurde.

Schaut euch den OV-Trailer für They Want Me Dead an:

Those Who Wish Me Dead - Trailer (English) HD

Das rücksichtslose Duo macht nun Jagd auf den Sohnemann, der über sensible Informationen verfügt, die einflussreiche Stellen ins Schwitzen bringen. Mit der Survival-Expertin an seiner Seite und einem gewaltigen Waldbrand vor Augen beginnt ein Wettlauf ums Überleben.

Wenn Backdraft - Männer, die durchs Feuer gehen und Das Mercury Puzzle ein Kind hätten, sähe es in etwa so aus wie They Want Me Dead.



Nach dem Actionthriller wünscht man sich mehr Auftritte des Eternals-Stars

Ohne zu schummeln: Könnt ihr aus dem Stegreif den letzten Maleficent-freien Live-Action-Film mit Angelina Jolie nennen? Falls euer Daumen gerade über das Handy-Display kriecht, um heimlich zu googeln, sei die Antwort verraten: Es handelt sich um ihre Regiearbeit By the Sea aus dem Jahr 2015. Während Serien und Film-Franchises in der letzten Dekade boomten, zog sich Angelina Jolie seit 2010 zurück.

Umso begrüßenswerter erscheint ein Film wie They Want Me Dead. Der baut ganz auf die blanke Star Power der Oscar-Preisträgerin. Ähnlich wie im unerhört unterhaltsamen Actionfilm Salt (2010) spielt sie in der Romanadaption eine dieser Rollen, die vor ein paar Jahrzehnten selbstverständlich an einen Mann gegangen wäre.

Mehr über den Marvel-Film: Dagegen sind die Avengers Schwächlinge: Wer ist wer bei Marvels Eternals?

Statt Harrison Ford (Der einzige Zeuge) oder Bruce Willis (Das Mercury Puzzle) wird Jolie zur Beschützerin mit minimaler Backstory. Sie gibt einen traumatisierten Profi und will früheres Versagen wieder gut machen. Mehr müssen wir über Hanna nicht wissen. So viel Vertrauen flößt uns die bloße Präsenz von Angelina Jolie ein, die im Feuerwehr-Aufzug gleichzeitig glaubwürdig und unglaubwürdig, bodenständig und schwerelos wirkt. Ein echter Star eben.

Wenn es einem am Ende von They Want Me Dead an einem mangelt, dann nicht an einem Sequel, Prequel oder Spin-off, sondern an mehr Filmen mit Angelina Jolie.

They Want Me Dead wirkt wie eine Zeitreise ins 90er-Jahre-Kino

Jolies toughe und doch warme, einzelgängerische und doch kumpelhafte Heldin wird von einem punktgenau besetzten Ensemble unterstützt. Jon Bernthal (Punisher) und Medina Senghore (Happy!) stehen als wehrhaftes Survival-Pärchen auf der Seite der Guten, während Game of Thrones-Bösewicht Aidan "Littlefinger" Gillen und X-Men-Darsteller Nicholas Hoult mit unangenehmer Sachlichkeit Jagd auf den Jungen machen.



Wenig kommt in diesem Film überraschend, aber das gehört zum wohligen Kuscheldecken-Effekt des ziemlich brutalen They Want Me Dead. Der routiniert inszenierte Actionthriller für Erwachsene wäre in den 90er Jahren einer unter vielen gewesen. Heutzutage bestaunt man diesen Franchise- und Superhelden-freien Thrill wie ein Naturforscher den letzten, in Flammen stehenden Dodo.



