Das heißeste Erotik-Sequel des letzten Jahres jetzt im Heimkino: After Truth übertrifft After Passion

After Passion 2 heißt After Truth und könnte schon bald bei dir zu Hause stehen. Die erotische Literaturverfilmung mit Josephine Langford und Hero Fiennes Tiffin kommt ins Heimkino.

Bevor die Geschichte von Tessa und Hardin in After Love und After Forever weitergeht, geraten die beiden in After Truth in Turbulenzen. Die Verfilmung nach einem Roman von Anna Todd startet morgen in Deutschland erstmals auf Blu-ray und DVD.

Eines ist garantiert: In After Passion 2: After Truth geht es heißer zu als im ersten Teil der After-Reihe.

Worum geht es im Erotikfilm-Sequel After Truth?

Nach einem turbulenten Start versuchen Tessa (Josephine Langford) und Hardin (Hero Fiennes Tiffin) ihre Beziehung auf den richtigen Weg zu bringen. Doch als Tessa eine grausame Wahrheit über den Beginn ihres Verhältnisses und Hardins Vergangenheit erfährt, ist sie außer sich.



Schaut euch den Trailer für After Truth an:

After Truth - Trailer (Deutsch) HD

War er hinter seiner wütenden Fassade wirklich der tiefgehende Denker, in den Tessa sich verliebt hat, oder hat sie nur ihre Wünsche auf einen Fremden projiziert?

Was erwartet dich in After Passion 2?

After Truth (bzw. im Original After We Collided) wurde von Roger Krumble inszeniert, dem Regisseur des 90er-Jahre-Kultfilms Eiskalte Engel. Erfahrung mit aufgeheizten Intrigen und eine unbändigen Anziehungskraft verspricht eine Steigerung nach dem ersten Film.

Darüber hinaus treffen wir in After Truth auch den Neuzugang Trevor, gespielt von Dylan Sprouse, Bruder von Riverdale-Star Cole Sprouse. Auf Eifersucht auf Seiten Hardins solltest du dich schon mal einstellen.

After Truth bei Amazon: Alternativ zur Blu-ray den Film streamen

Du kannst nicht auf die Blu-ray warten? Dann schau dir After Truth jetzt an. Der Streaming-Dienst bietet das Erotikfilm-Sequel ab 12,99 Euro (SD) zum Kaufen an. Ab 7,99 Euro gibt es den ersten Teil After Passion, in dem du siehst, wie sich Hardin und Tessa einst kennenlernten.

