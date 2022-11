Das Inception von Netflix: Neues Fantasy-Abenteuer mit Jason Momoa zeigt bildgewaltige Traumwelt

In Schlummerland hilft Jason Momoa einem Mädchen dabei, ihren vermissten Vater zu suchen. Der Fantasy-Film, der jetzt bei Netflix streamt, führt in eine überbordende Traumwelt.

Bevor sich Jason Momoa als Superheld im kommenden DC-Sequel Aquaman: Lost Kingdom wieder in Unterwasserwelten stürzt, könnt ihr mit ihm jetzt bei Netflix in überbordende Traumwelten eintauchen.

In Schlummerland von Francis Lawrence, der drei Tribute von Panem-Filme und das neue Prequel The Ballad of Songbirds & Snakes drehte, spielt er einen Mix aus Mensch und Monster. Das Fantasy-Abenteuer, das an eine familienfreundliche Inception-Variante erinnert, streamt ab sofort bei Netflix im Abo.

Schlummerland verspricht bildgewaltige Fantasy-Unterhaltung für die ganze Familie

Der Netflix-Film handelt von der 11-jährigen Nemo (Marlow Barkley), die auf der Suche nach ihrem verschwundenen Vater (Kyle Chandler) ist. In ihren Träumen entdeckt sie eines Tages eine Phantasiewelt, das Schlummerland. Hier hofft sie auf Hinweise auf den Verbleib ihres Vaters. Unterstützung bekommt sie von Flip (Jason Momoa), ein Hybrid aus Mensch und Monster, der Nemo bei ihrer Reise durch die Traumwelt begleitet.

Die vorab veröffentlichten Trailer vermittelten schon einen guten Eindruck von Schlummerland. Der Netflix-Film setzt neben dem Charisma von Momoa als sympathische Kreatur vor allem auf bildgewaltige Fantasy-Impressionen. Durch verspielte Details wie Nemos zum Leben erwecktes Plüschtier-Schwein ist Schlummerland Unterhaltung für die ganze Familie.

