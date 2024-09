"Das ist brillant!": Der japanische Columbo ermittelt seit über 40 Jahren und jetzt entdeckt ihn der Rest der Welt

Wusstet ihr, dass die von Peter Falk gespielte Krimi-Ikone ein japanisches Gegenstück hat? Clips daraus machen derzeit im englischsprachigen Internet die Runde.

Peter Falks trottelig tuender Kriminalermittler Columbo ist extrem beliebt in Japan. Kaiser Hirohito höchstpersönlich wollte den amerikanischen Darsteller treffen, es war das erste Land, das eine Blu-ray-Komplettbox der TV-Reihe bekam – und es gibt sogar eine japanische Version von Columbo. Die wird derzeit von internationalen Fans auf X/Twitter entdeckt, die enorm entzückt sind von dem Fundstück:

Ein User kommentiert etwa: "Das ist brillant! Das verwuschelte Haar, der Regenmantel und die Körpersprache treffen total ins Schwarze." Viele andere wünschen sich untertitelte Versionen für außerhalb Japans, die bisher leider auf sich warten lassen. Aber woher stammt der Clip überhaupt?

Was es mit dem japanischen Columbo auf sich hat

Shinano no Columbo (Columbo aus Shinano) ist eine Reihe von TV-Filmen, die auf Kriminalromane von Yasuo Uchida zurückgeht. Sein Ermittler aus der Präfektur Nagano heißt Iwao Takemura und wurde zwischen 1982 und den 2020er Jahren von verschiedenen Schauspielern dargestellt. Die Figur begann als einfacher Straßenpolizist, der nach der Lösung eines besonders kniffligen Falls mehrere Ränge überspringend zum Inspektor befördert wird. Daraufhin besorgt er sich einen Burberry-Trenchcoat und übernimmt die Manierismen des berühmten US-Krimihelden.

Aber Moment, da war noch was: Eine weitere Serie, die oft als "japanisches Columbo" bezeichnet wird, ist Furuhata Ninzaburo, benannt nach ihrem ermittelnden Helden. Die Serie lief von 1994 bis 2004 auf Fuji TV und übernahm Columbos Howcatchem-Formel, bei der es im Gegensatz zum Whodunnit nicht darum geht, wer den Mord begangen hat, sondern wie man die verantwortliche Person dingfest macht. Wie im US-Vorbild sieht man den Mord dabei zu Beginn jeder Episode und die Täterperson ist oft ein prominenter japanischer Gaststar.

Nur noch eine Sache: Warum ist Columbo so Big in Japan?

Japan pflegt eine lange und innige Liebesbeziehung zu exzentrischen Ermittlern. Das begann schon nach der Öffnung des Landes in den 1890er Jahren, als Sherlock Holmes extrem populär wurde und es bis heute ist. Die Serie Miss Sherlock von 2018 oder der Manga-Held Detektiv Conan (benannt nach Sherlock-Autor Arthur Conan Doyle) sind jüngere Beweise dafür. Aber auch Twin Peaks und dessen FBI-Agent Dale Cooper waren in keinem anderen Land so beliebt wie in Japan und haben einen spürbaren Abdruck in der kulturellen Landschaft hinterlassen.

Natürlich mangelt es Japan auch nicht an eigenen fiktiven Kriminolog:innen. Literaturgröße Edogawa Rampo schuf zum Beispiel den exzentrischen Privatdetektiv Kogoro Akechi, dessen Spezialgebiete Verkleidungen und Judo sind. Und der zauselige Kosuke Kindaichi aus der Feder von Seishi Yokomizo stellt das perfekte Verbindungsstück zu Columbo dar.

