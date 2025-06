Das ist die beste How I Met Your Mother-Folge überhaupt: Staffel 6 und 8 hat die größten Highlights

Welche How I Met Your Mother-Folge ist die beste? Wir küren unsere Favoriten und sprechen über emotionale Momente, Zeitreisen, Robin Sparkles und ein legendäres Bad-Malheur.

Nachdem Bea und Hardy in ihrem großen How I Met Your Mother-Ranking bereits die Top 10 der besten Folgen aller Zeiten gekürt haben, sind die beiden Moviepilot-Videoredakteure immer noch angefixt. Denn trotz vieler guter Episoden fehlten ihnen da persönlich noch ein paar Highlights. Deshalb haben sie sich erneut zusammengesetzt und präsentieren euch im neuen Video ihre absoluten Lieblingsfolgen. Hardy und Bea sprechen darüber, was diese beiden Episoden für sie so besonders macht und warum sie emotional so stark wirken.



Schaut euch hier das Video zur How I Met Your Mother-Folge an, die Hardy und Bea zu Tränen rührt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hardy kürt Die Zeitreisenden (Staffel 8, Folge 20) zu seiner absoluten Lieblingsfolge. Obwohl sie erst spät in der Serie auftaucht, bringt sie für ihn den Kern von How I Met Your Mother auf den Punkt. Die Episode spielt mit Zeit-Konzepten und zeigt Ted (Josh Radnor), der erkennt, dass er alleine im MacLaren's sitzt, weil seine Freunde in ihren Beziehungen und Familien beschäftigt sind.

Besonders emotional ist der Moment, als Ted in einer Vision zur Wohnung der Mutter rennt und ihr unter Tränen sagt, dass er die 45 Tage bis zu ihrem Treffen gerne jetzt mit ihr verbringen würde, weil er weiß, dass ihre gemeinsame Zeit begrenzt ist. Die Folge ist durch viele Konzepte und Anspielungen sehr dicht erzählt.

Bea wählt die Folge Letzte Worte (Staffel 6, Folge 14), die nach dem Tod von Marshalls Vater spielt. Die Episode folgt auf die emotionale Countdown-Folge, in der Marshall die Nachricht vom Tod seines Vaters erhält.

Die Freunde versuchen, Marshall auf ihre Weise zu helfen, während seine Mutter und Brüder in Erinnerungen schwelgen. Besonders berührend ist, wie Lily als "Judys Schlampe" fungiert, um Marshalls Mutter ihre Trauer und Wut abnehmen zu lassen. Ted und Barney versuchen verzweifelt, Marshall mit lustigen Videos zum Lachen zu bringen. Der emotionale Höhepunkt ist, als Marshall eine versehentliche Anrufbeantworter-Nachricht seines Vaters hört und erkennt, dass die letzten Worte seines Vaters nicht die perfekten waren, die er sich gewünscht hatte, sondern ein banaler Satz. Diese Szene, gespielt von Jason Segel und Alyson Hannigan, ist unglaublich stark und fängt perfekt ein, dass Abschiede nicht immer perfekt sind. Die Folge verbindet auf einzigartige Weise Trauer und Humor.

Alle Staffeln von How I Met Your Mother könnt ihr bei Disney+ streamen.