"Das ist ein Verstoß": Kinos zeigen neuen Leonardo DiCaprio-Film falsch und jetzt droht eine Klage (es ist völlig bizarr)

Mehrere Kinos haben Martin Scorseses neues Epos Killers of the Flower Moon mit einer Pause gezeigt. Für die Cutterin des Films ist das ein klarer Vertragsbruch.

Das neue Martin Scorsese-Epos Killers of the Flower Moon sprengt nach The Irishman wieder Laufzeit-Maßstäbe. Fast dreieinhalb Stunden dauert der elegische Mix aus Biopic, Drama und Crime-Thriller, der mit Star-Power in Form von langjährigen Scorsese-Gefährten wie Leonardo DiCaprio und Robert De Niro daherkommt.



Der Regisseur hat klar gestellt, dass sein XXL-Epos am Stück ohne Unterbrechung erlebt werden soll. Einige Kinos wollen sich aber nicht daran halten und zeigen Killers of the Flower Moon mit einer Pause im Programm. Das soll jetzt tatsächlich zu rechtlichen Konsequenzen führen.

Scorsese-Cutterin prangert Kino-Pause als Vertragsbruch an

Wie unter anderem Variety berichtet, haben mindestens zwei europäische Kino-Ketten, darunter UCI, und das amerikanische Kino The Lyric Scorseses aktuellen Film mit einer Pause gezeigt, die je nach Kino zwischen sechs und fünfzehn Minuten lang war.

Laut Variety wurden die Kinos von den verantwortlichen Studios Paramount und Apple kontaktiert, dass vertraglich festgelegt war, Killers of the Flower Moon am Stück vorzuführen. In einem Interview mit The Standard hat Scorseses Stamm-Cutterin Thelma Schoonmaker darüber gesprochen:

Ich verstehe, dass jemand es mit einer Pause laufen lässt, was nicht richtig ist. Das ist ein Verstoß, also muss ich das herausfinden.

Die 83-Jährige schneidet Scorseses Filme seit 1980 und legt sehr viel Wert darauf, die Vision des Regisseurs zu wahren.



Killers of the Flower Moon-Pause soll gut ankommen

Gegenüber dem Hollywood Reporter hat ein Kino-Mitarbeiter gesagt, dass die Pause in dem Film sehr gut beim Publikum angekommen sei. Menschen sollen kurz rausgegangen sein, um auf die Toilette zu gehen, sich noch ein Getränk zu holen oder einfach nur die Beine zu vertreten, ohne etwas zu verpassen.

Über genauere rechtliche Konsequenzen wie konkrete Klagen gegen die Kinos, die den Film mit Pause zeigen, ist nichts bekannt. Nach dem Kinostart kommt Killers of the Flower Moon demnächst ins Streaming-Abo von Apple TV+. Ein genaues Datum ist noch nicht bekannt.

