"Das ist lächerlich!": Für Tom Selleck war in Blue Bloods erst eine Sache geplant, die der Star komplett ablehnte

Die Blue Bloods-Verantwortlichen hatten am Anfang eine Greenscreen-Idee für Tom Selleck, was seine Autorität als Polizeichef anging. Der Star lehnte den Vorschlag aber direkt deutlich ab.

In den USA wird am heutigen Freitag, den 13. Dezember 2024, die allerletzte Folge von Blue Bloods - Crime Scene New York ausgestrahlt. Fans wollen das genauso wenig wahrhaben wie die Stars der Serie selbst. Gerade Frank Reagan-Darsteller Tom Selleck hat in der jüngeren Vergangenheit immer wieder für eine weitere Verlängerung gekämpft.

Jetzt ist nochmal ein längeres Interview mit Selleck und Blue Bloods-Co-Star Donnie Wahlberg erschienen. Darin wird unter anderem eine frühe Idee für Frank enthüllt, die der Schauspieler strikt ablehnte.

Tom Selleck sprach sich gegen Blue Bloods-Idee mit Greenscreen aus

Im Variety -Interview über das Ende der Serie erzählt Wahlberg, dass für Sellecks Charakter früh eine Idee geplant war, die er selbst absurd fand:

Nachdem die Serie anlief, hätte sie in mehrere Richtungen gehen können und Tom meinte: 'Hör zu. Es geht an erster Stelle um die Familie.' Sie hatten dieses große Bühnenbild mit einem Computer und Tom sollte vor dem Computer stehen und über New York herrschen. Und er meinte: 'Das ist lächerlich!'

Für diese Szenen sollte Selleck in jeder Folge vor einem Greenscreen stehen, um dort über einen Bildschirm Anweisungen zu geben und Operationen zu leiten. Der Star sprach sich sofort gegen diesen Einfall aus, da diese Momente für ihn zu unrealistisch für Frank gewesen seien. Die Idee wurde dann offenbar schnell wieder verworfen.

Wann läuft das Blue Bloods-Serienfinale in Deutschland?

Hierzulande startet die 14. Staffel des Krimi-Hits am 2. Januar 2025 auf Sky One. Die finale Staffel umfasst 18 Episoden. Danach ist wohl endgültig Schluss mit der Serie.



