"Das ist schon hardcore": Reality Queens-Star blamiert sich bei Bundeskanzler-Frage

Blamieren gehört vor allem für Reality-Stars im TV zum täglichen Brot. Doch ab und zu setzt der ein oder andere nochmal eine Schippe drauf. So leistet sich jetzt auch Patricia Blanco einen peinlichen Fauxpas.

Im neuen Survival-Format Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel müssen sich die Kandidatinnen nicht nur durch die Natur von Suriname kämpfen. In verschiedenen Spielen müssen sie sich ihr Preisgeld und ihren Schlafplatz im Luxuscamp erspielen. Diesmal stand ein Quiz an, in dem die TV-Sternchen Fragen in Kategorien wie Allgemeinwissen und Fangfragen beantworten mussten. Bei dieser Challenge konnte aber nicht jede der Damen glänzen.

„Ich dachte, ich höre nicht richtig“: Patricia Blanco blamiert sich bei Allgemeinwissen-Quiz

Bei der Frage nach dem Vornamen des aktuellen Deutschen Bundeskanzlers musste sich Patricia Blanco gegen Mitstreiterin Theresia Fischer behaupten. Patricia drückte zwar zuerst den Buzzer, blamierte sich aber mit ihrer daraufhin gegebenen Antwort „Christoph“ zutiefst. Ihre Gegenspielerin ist fassungslos und prustet los. „Ich dachte, ich höre nicht richtig! Olaf!“, gab Theresia die richtige Antwort. Ihr kleiner Fehltritt ist der Tochter von Roberto Blanco sichtlich unangenehm. Peinlich berührt verteidigt sie sich:

Das ist schon ein bisschen hardcore, aber ich finde Christoph einfach schöner als Olaf.

RTL Patricia Blanco und Theresia Fischer liefern sich ein Quiz-Battle

In der Show schadet Patricia die kleine Peinlichkeit nicht. Ihr Team kam nicht nur ins Luxuscamp, sondern Patricia auch eine Runde weiter. Am Ende schickten die Reality-Queens bei der Nominierung Emmy Russ und Marlisa nach Hause.

Die neuen Folgen von Reality Queens jetzt streamen

Wer Patricias Missgeschick noch einmal in voller Länge ansehen möchte, kann auf RTL+ alle Folgen der Sendung streamen und nachschauen. Neue Episoden sind immer donnerstags auf der Streamingplattform abrufbar.