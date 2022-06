Das Marvel-Feuerwerk Spider-Man: No Way Home gibt's bald im Streaming-Abo

Der MCU-Blockbuster Spider-Man: No Way Home kommt in Deutschland erstmals bei einem Streaming-Dienst in die Flatrate. Sky bzw. Wow zeigt den Marvel-Film mit Tom Holland, Andre Garfield und Tobey Maguire.

Erst gestern berichteten wir davon, dass Spider-Man: No Way Home nochmal ins Kino kommt. Sony hat eine verlängerte Fassung des Marvel-Überfliegers angefertigt, die ab September ausgerollt wird. Darüber hinaus kündigt sich der Start im Streaming-Abo an: Sky bzw. Wow zeigt Spider-Man: No Way Home im Juli.

Bereits seit mehreren Wochen gibt es das Finale der Tom Holland-Trilogie in Deutschland auf DVD und Blu-ray. Auch in der 4K-Version ist der Film längst erschienen. Wer Spider-Man: No Way Home streamen wollte, musste einen Aufschlag zahlen. Bisher stand der Film nur mit Kauf- und Leihoptionen als Stream zur Verfügung.

Spider-Man: No Way Home kommt im Juli zu Sky

Sky nimmt Spider-Man: No Way Home am 15. Juli 2022 ins Programm. Dementsprechend könnt ihr den MCU-Blockbuster auch bei Skys Streaming-Dienst Wow schauen, der bis vor kurzem noch Sky Ticket hieß. Wenn ihr also ein Sky- bzw. Wow-Abo habt, könnt ihr ab Mitte Juli das große Spider-Man-Crossover ohne Zusatzkosten streamen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Spider-Man: No Way Home schauen:

Spider-Man: No Way Home - The Amazing Peter #3 Trailer (English) HD

Spider-Man: No Way Home ist der erfolgreichste Film seit Beginn der Pandemie. Mit einem Einspielergebnis von 1,9 Milliarden US-Dollar befindet er sich aktuell sogar auf Platz 6 der erfolgreichsten Filme überhaupt. Dieser Erfolg ist u.a. auf die Zusammenführung von drei Marvel-Generationen zurückzuführen. Neben Hollands Spidey sind auch die Versionen von Tobey Maguire und Andrew Garfield zu sehen.

Podcast: Die besten Serien im Juni bei Netflix und Co.

Ihr seid auf der Suche nach frischen Streaming-Tipps? Wir haben im Podcast die besten neuen Serien gesammelt, die im Juni 2022 bei Netflix, Amazon und Co. starten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was sind die größten Serien-Highlights im Juni? Wir haben uns bei den Streaming-Diensten umgeschaut und einige spannende Sachen gefunden. Mit dabei sind die neue MCU-Serie Ms. Marvel, das Haus des Geldes-Remake und die The Boys-Rückkehr.

*Bei diesem Link zu Sky handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Werdet ihr Spider-Man: No Way Home bei Sky schauen?