Das müsst ihr für Die Toten von Marnow Staffel 2 wissen – diese Woche geht's mit Mendt und Elling endlich weiter

Die 1. Staffel von Die Toten von Marnow war ein enormer Hit, ist aber schon ein paar Jährchen her. Wir haben die Zusammenfassung, was ihr für die 2. Staffel namens Finsteres Herz wissen müsst. Diese Woche startet sie im TV.

Der ARD-Hit Die Toten von Marnow war als zehnteilige Miniserie gedacht. Als der Thriller bei seiner Fernseh-Ausstrahlung im März 2021 jede Woche durchschnittlich über 5 Millionen Leute vor den Bildschirm zog und in den höchsten Tönen gelobt wurde, hat sich das allerdings geändert.



Im Dezember 2024 läuft Staffel 2 im Ersten. Wir haben sie bereits gesehen und sagen euch spoilerfrei für Staffel 2, was ihr vorab wissen müsst.

Zur Auffrischung: So endete Die Toten von Marnow Staffel 1

Die 1. Staffel der dicht erzählen Thriller-Serie überzeugte mit einem für deutsche Produktionen ungewöhnlichem Porträt eines Hochsommers in der Mecklenburgischen Seenplatte.

Dort decken die beiden Ermittler:innen Lona Mendt (Petra Schmidt-Schaller) und Frank Elling (Sascha Alexander Geršak) Morde und andere üble Machenschaften eines Pharmakonzerns in der DDR auf und wer half, sie zu vertuschen. Das reichte bis zu einflussreichen Politikern des heutigen Tages. Mendt und Elling schwebten durch ihre Enthüllungen in Lebensgefahr, konnten den Fall aber letztlich gemeinsam lösen. Ihr Kollege Sören Jasper (Anton Rubtsov) hingegen wurde ermordet.

Die wichtigsten Figuren aus Staffel 1 in Staffel 2

Lona Mendt und Frank Elling sind auch in Staffel 2 wieder die Hauptfiguren – auch wenn sich das Ensemble etwas erweitert. Sie ermitteln nach wie vor gemeinsam und sind mehr Familie als Kolleg:innen.

Ellings Frau ist zwar weg, dafür spielen seine Tochter Mareike (Bianca Nawrath ) und seine demente Mutter Helga (Christine Schorn ) eine umso größere Rolle. Helga zieht zu Beginn von Staffel 2 sogar bei ihm zu Hause ein. Den Platz hat er jetzt ja.

Neben diesen bisherigen Haupt- und Nebenfiguren, gibt es in Staffel 2 ein paar wichtige Neuzugänge. Die Toten von Marnow 2 wird nämlich auf zwei Zeitebenen erzählt, in denen unterschiedliche Kommissar:innen ermitteln.

Wichtige Enthüllungen, an die ihr euch für Staffel 2 erinnern solltet

Was in Staffel 2 nicht ausgesprochen wird, aber immer mitschwingt, ist die Schreckliste aller Sachen, die Lona Mendt passiert sind. Einige Zeit vor Staffel 1 hat sie ihren Mann und ihr Kind bei einem Flugzeugabsturz verloren. Seitdem lebt sie in ihrem Wohnwagen, um immer dort sein zu können, wo sie möchte. Den Wohnwagen hat sie in Staffel 2 immer noch und eine einzige kleine Kiste mit Erinnerungen an ihre Familie bewahrt sie darin auf.

Frank Elling hingegen hat in Staffel 1 Bestechungsgelder angenommen und den Ausbau seines Hauses besser finanzieren zu können. Lona Mendt hatte ihn dafür verurteilt, aber gedeckt, was die Loyalität zwischen den beiden stark vertieft hat. Das Haus ist nun fertig, aber seine Frau hat ihn verlassen. Auch seine Tochter ist kurz davor, auszuziehen, wohnt aber noch bei ihm.

Darum geht es in Finsteres Herz – Die Toten von Marnow Staffel 2

Wer bei der 2. Staffel von Die Toten von Marnow inhaltlich am Ball bleiben will, der muss gut aufpassen. Die Episoden erzählen nämlich zwei verschiedene Zeitebenen.

Staffel 2 beginnt mit Lona Mendt und Frank Elling, die sich mit einem Mädchen versteckt halten, die als Zeugin gegen eine einflussreiche Person aussagen soll. Allerdings geht das gewaltig schief und die beiden Kommissar:innen fallen nach einem Schusswechsel ins Koma. Ob sie überleben, ist unklar.

Daraufhin werden zwei neue Kommissar:innen hinzugezogen, Sonderermittler:innen Hagen Dudek und Maja Kaminski. Gespielt werden die beiden von Bernhard Conrad und Sabrina Amali. Sie sollen herausfinden, was Mendt und Elling entdeckt hatten, was zu dem Angriff auf sie führte und wo das Mädchen hin verschwunden ist.

Parallel erfahren wir fortan, was Mendt und Elling einige Wochen zuvor ermittelten und ob die beiden Neuen gut genug sind, den Wettlauf gegen die Zeit zu gewinnen, um einen Verbrecherring aufzudecken.

Wann läuft Staffel 2 im Fernsehen?

Die 1. und 2. Staffel Die Toten von Marnow könnt ihr bereits jetzt in der ARD-Mediathek streamen. Im Free-TV läuft Staffel 2 am 7. Dezember mit vier Folgen und am 12. Dezember mit zwei Folgen im Ersten. Einschalten lohnt sich!