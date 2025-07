Das nächste Marvel-Abenteuer nach Fantastic Four kommt in 4 Tagen zu Disney+ – seht hier den neuen Trailer

Marvel-Fans dürfen sich nach Kino-Abenteuer Fantastic Four: First Steps direkt auf Nachschub im Streaming-Bereich freuen. Dort wartet eine brandneue Serie.

Die Phase 6 des Marvel Cinematic Universe wurde vor wenigen Tagen offiziell von The Fantastic Four: First Steps im Kino eingeläutet. Weiter geht es jedoch schon früher als viele Fans wohl zu hoffen wagten, denn auf Disney+ wartet direkt die nächste Geschichte aus dem MCU. Die Rede ist von Eyes of Wakanda, die den Black Panther-Kosmos erweitert. Was euch darin erwartet, verrät euch jetzt schon der neue Trailer.

Seht hier den neuen Trailer zu Eyes of Wakanda:

Eyes of Wakanda - S01 Trailer (English) HD

Black Panther-Spin-off Eyes of Wakanda bei Disney+: Darum geht's in der neuen Marvel-Serie

Eyes of Wakanda führt zurück in den Kosmos von Black Panther und Black Panther: Wakanda Forever und handelt vom Geheimdienst Hatut Zeraze, dessen Hauptaufgabe es ist, gestohlene Vibranium-Artefakte sicherzustellen. In vier Teilen führt die Anthologie-Animationsserie in verschiedene Epochen des aus Black Panther bekannten Königreichs.

Folge 1 handelt etwa von Wakanda-General The Lion (im englischen Original: Cress Williams), der im Jahr 1260 vor Christus mächtige Technologien stiehlt, um ein tyrannisches Reich aufzubauen. Kämpferin Nonni (Winnie Harlow) soll ihm Einhalt gebieten.

Die Serie wird von Todd Harris als Showrunner geleitet, der bereits bei verschiedenen Marvel-Projekten als Storyboard-Artist fungierte. Black Panther-Regisseur Ryan Coogler steht als Produzent hinter der neuen Animationsserie.

Wann kommt Eyes of Wakanda zu Disney+?

Marvel-Fans müssen sich nicht mehr lange gedulden. Schon am 1. August 2025 trifft Eyes of Wakanda bei Disney+ ein. Die Serie umfasst vier Episoden, die alle auf einen Schlag bei dem Streamer erscheinen.

Auf welche Serien ihr euch dieses Jahr noch freuen könnt, erfahrt ihr in unserem Podcast:

Podcast: Die 20 größten Serien-Highlights bis Ende 2025

Wir geben euch im Podcast einen Ausblick auf die 20 größten Serien-Highlights, die es bei Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+ und Co. bis Ende 2025 noch zu entdecken gibt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was erwartet uns über neue Marvel- und Yellowstone-Projekte sowie die heißerwartete Alien-Serie hinaus? Ob ihr nun Fantasy, Thriller, Horror, Science-Fiction oder gnadenlose Western mögt: Die verbleibenden Monate halten für jeden Serien-Geschmack spannende Neuheiten bereit.