Das nächste Projekt des Breaking Bad-Machers ist eine skurrile Sci-Fi-Serie: Im neuen Teaser wird es unheilvoll

Vince Gilligan verdanken wir unter anderem Breaking Bad und Better Call Saul. Seine nächste Serie Pluribus - Glück ist ansteckend hat jetzt einen neuen Teaser bekommen.

Breaking Bad-Mastermind Vince Gilligan und Apple TV+ spannen uns weiter auf die Folter. Statt endlich einen richtigen Trailer und mehr Infos über die neue Sci-Fi-Serie Pluribus - Glück ist ansteckend zu veröffentlichen, gibt es den nächsten, extrem mysteriösen Teaser.

Sci-Fi-Serie des Breaking Bad-Machers: Im neuesten Pluribus-Teaser wird es blutig

Wir wissen immer noch nicht so richtig, was uns in Pluribus überhaupt erwartet. Fest steht allerdings, dass wir hier eine Serie serviert bekommen, die die treibende Kraft hinter Better Call Saul und Breaking Bad der Schauspielerin Rhea Seehorn auf den Leib geschrieben hat.

Rhea Seehorn konnte bereits in Better Call Saul auftrumpfen und darf jetzt voll und ganz im Mittelpunkt stehen. Der neueste Teaser rückt sie dann auch erneut ins Rampenlicht, bleibt aber leider genauso kryptisch, wie es die bisherigen waren.

Eine kleine, aber feine Veränderung gibt es dann aber doch: Hier wird nicht an Donuts geleckt und auch nicht zum Telefon gegriffen oder ein Golfschläger weggestellt. Stattdessen sehen wir Carol (Seehorn) eigentlich einfach nur laufen. Aber auf ihrem Shirt ist deutlich Blut zu erkennen und die Person selbst wirkt ziemlich überrascht davon.

Garniert wird das Mysterium erneut mit einer schriftlichen Stimme aus dem Off, die sich dieses Mal auch noch für das Blut entschuldigt. Im selben Atemzug wird allerdings auch versprochen, dass alles wieder in Ordnung gebracht würde. Über dem Apple TV+ Beitrag steht dann noch "Schließ dich uns an, Carol", dazu gibt es erneut die Telefonnummer (202) 808-398.

Hier könnt ihr euch den Teaser noch einmal in aller Ruhe anschauen:

Pluribus - S01 Teaser Trailer Sorry About the Blood (English) HD

Was es mit der Telefonnummer auf sich hat, haben fleißige Fans bereits im Zusammenhang mit den letzten Teasern zu Pluribus herausgefunden. Die Schnitzeljagd, die durch die kurzen Videos ausgelöst wurde, hat zu einer Sprachnachricht geführt, in der sich irgendwer darüber freut, dass Carol sich anschließen will. Man konnte sich per SMS auch noch ein Poster schicken lassen.

Es bleibt also mysteriös. Zum Inhalt der Serie gibt es offiziell bisher nur die schwammige Zusammenfassung des Plots, dass "die unglücklichste Person der Erde die Welt vor Glückseligkeit retten" muss. Was genau sich dahinter verbirgt, werden wir wohl oder übel abwarten müssen.

Wann und wo startet Pluribus - Glück ist ansteckend?

Es dauert zum Glück nicht mehr allzu lange, bis die neue Vince Gilligan-Serie auf die Menschheit losgelassen wird. Wenn alles klappt, sollen die ersten beiden Episoden am 7. November 2025 bei Apple TV+ an den Start gehen. Danach kommen wöchentlich neue Folgen. Eine zweite Staffel wurde ebenfalls schon bestellt.