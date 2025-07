Neuer Teaser zur Sci-Fi-Serie vom Breaking Bad-Macher schickt Fans auf Schnitzeljagd

Breaking Bad-Fans fiebern auf die neue Science-Fiction-Serie von Vince Gilligan hin und gehen jetzt schon Spuren nach, die dafür im neuen Teaser hinterlassen wurden.

Gestern ist der zweite Teaser-Trailer zur heiß erwarteten neuen Serie des Breaking Bad-Schöpfers Vince Gilligan erschienen. Sie heißt Glück ist ansteckend (im Original: Pluribus) und gibt sich im neuen Video mysteriös. Doch Serienfans folgen bereits den Spuren einer Schnitzeljagd.





Breaking Bad-Schöpfer hinterlässt Telefonnummer für Glück ist ansteckend

Was zur Handlung von Glück ist ansteckend bekannt ist, lässt sich in einem Satz zusammenfassen: "Die unglücklichste Person der Erde muss die Welt vor Glückseligkeit retten." In Kombination mit dem Wissen, dass die neue Serie des Masterminds hinter Breaking Bad und Better Call Saul ein Sci-Fi-Drama ist, dürfte hinter dieser ominösen Beschreibung mehr stecken, als es den Anschein hat.

Neben dem ersten Teaser, der das Startdatum verkündet hat (worin eine Frau Donuts anleckt und zurücklegt), ist jetzt ein weiteres Video von Apple veröffentlicht worden: Es zeigt verschwommen Hauptfigur Carol (Rhea Seehorn), die ihren Golfschläger abstellt und zögernd zum Telefon greift. Den dazu eingeblendeten Worten "Hallo Carol – Ruf uns an – Aber kein Stress – (202) 808-3981" sind einige US-Fans nur zu gern telefonisch nachgekommen.

Schaut hier den geheimnisvollen Anruf-Teaser zu Glück ist ansteckend

Pluribus - S01 Teaser (202) 808-3981 (English) HD

Auf Reddit berichtet der User HawaiianPunch42, was passiert, wenn man die Telefonnummer im Video anruft:

Eine automatisierte Stimme sagt: 'Hallo Carol, wir sind so froh, dass du angerufen hast. Wir können es kaum erwarten, dass du dich uns anschließt. Wähle 0 und wir melden uns mit einer eine Textnachricht bei dir zurück.' Wenn man die Null drückt, erhält man anschließend diese Nachricht: 'Bitte wisse, dass dein Leben dir selbst gehört, Carol. Du hast Handlungsfähigkeit.'

Des Weiteren berichtet Reddit-User podman405, dass man mit der Antwort 'Ja' Updates von Apple zustimmen kann, woraufhin folgende Nachricht eingeht:

'Du musst so viele Fragen an uns haben! Bitte verstehe, dass wir dich nur glücklich machen wollen. Wir melden uns bald. Schreibe STOP, um zu stoppen, und HELP für Hilfe.' Dann senden sie einen Vertrag und ein Promo-Poster für die Serie.

Wann startet die neue Serie des Breaking Bad Schöpfers?

Wie der deutsche Serientitel Glück ist ansteckend nahelegt, wird sich in Vince Gilligans neuer Sci-Fi-Serie also alles um (bedrohliche) Glücksgefühle drehen. Vielleicht spielt, in bester Breaking Bad-Anlehnung, eine Glücksdroge eine Rolle? Oder es kommt zur Apokalypse durch zu viel Zufriedenheit? Wir werden es ab dem 7. November 2025 bei Apple TV+ herausfinden.

Die letzte von insgesamt zehn Folgen in Staffel 1 soll am 26. Dezember 2025 veröffentlicht werden. Staffel 2 ist ebenfalls schon bestellt.

Podcast mit Glück ist ansteckend: Die 20 größten kommenden Serien-Highlights bis Ende 2025

Wir geben euch im Podcast einen Ausblick auf die 20 größten Serien-Highlights, die es bei Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+ und Co. bis Ende 2025 noch zu entdecken gibt.

Was erwartet uns über neue Marvel- und Yellowstone-Projekte sowie die heißerwartete Alien-Serie hinaus? Ob ihr nun Fantasy, Thriller, Horror, Science-Fiction oder gnadenlose Western mögt: Die verbleibenden Monate halten für jeden Serien-Geschmack spannende Neuheiten bereit.