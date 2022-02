Prominent getrennt bei RTL: Wer ist dabei und woher kennt ihr die Stars?

Heute startet Prominent getrennt bei RTL. Erfahrt hier die wichtigsten Infos über die Kandidatinnen und Kandidaten sowie die Sendetermine und die Streamingverfügbarkeit bei RTL+.

Das Dschungelcamp ist seit dem letzten Sonntag endgültig beendet, zumindest für dieses Jahr. Trash-Fans brauchen Ersatz und RTL lässt uns nicht lang warten. Schon heute startet mit Prominent getrennt ein neues vielversprechendes Format. Die Show-Idee birgt ordentlich Krawall-Potential.

Dschungelcamp-Nachfolger neu bei RTL: Darum geht es in Prominent getrennt

In Prominent getrennt ziehen ziehen acht ("Promi"-)Paare gemeinsam in eine sonnige Villa. So weit klingt das erstmal verdächtig nach Das Sommerhaus der Stars. RTL würzt seine neue Reality-Show aber mit einer entscheidenden Änderung: Es handelt sich um ehemalige Paare.

Als Frage über Prominent getrennt steht: Kommen die Teilnehmenden wieder mit ihren Verflossenen zusammen und alte Gefühle wieder hoch? Nach dem Sommerhaus der Stars zerbrach schon die ein oder andere Beziehung. Hier läuft das bestenfalls andersherum. Der Spielmodus ist folgender: Die Paare wählen sich gegenseitig raus. Das siegreiche Paar gewinnt 100.000 Euro.

Aber wer sind die Promi-Paare? Und wo habt ihr die (denkt euch das Wort in Anführungsstrichen) Stars schon mal gesehen? Es folgen unser Kurz-Steckbriefe.

Alle Star-Paare: Wer ist in Prominent getrennt dabei?

Ihr müsst höchstens zwei der 16 Teilnehmenden kennen. Alle anderen rekrutieren sich vornehmlich aus dem Reality-Reservoir der letzten 20 Jahre. Umso wichtiger ist die folgende Übersicht.

Alex Jolig und Jenny Elvers

© RTL Alex Jolig und Jenny Elvers

Marcus Muth und Meike Emonts

© RTL Marcus Muth und Meike Emonts

Woher ihr Marcus Muth kennt: Aus der Fußgängerzone von Köln oder Staffel 3 von Temptation Island. Muth ist ein reiner Reality-Star.

Aus der Fußgängerzone von Köln oder Staffel 3 von Temptation Island. Muth ist ein reiner Reality-Star. Woher ihr Meike Emonts kennt: Siehe oben. Beide trennten sich nach Temptation Island.

Luigi "Gigi" Birofio und Michelle Daniaux

© RTL Luigi "Gigi" Birofio und Michelle Daniaux

Woher ihr Luigi "Gigi" Birofio kennt: Das Ex-Paar kam 2020 bei Ex on the Beach zusammen. 2021 trennte es sich wieder.

kennt: Das Ex-Paar kam 2020 bei Ex on the Beach zusammen. 2021 trennte es sich wieder. Woher ihr Michelle Daniaux kennt: siehe oben.

Patrick Eid und Doreen Dietel

© RTL Patrick Eid und Doreen Dietel

Woher ihr Patrick Eid kennt: Ist ein normaler "Dorfjunge" (RTL), den Dietel 1991 kennenlernte.

Ist ein normaler "Dorfjunge" (RTL), den Dietel 1991 kennenlernte. Woher ihr Doreén Dietel kennt: Der zweite große Star. Zuletzt war sie im Dschungelcamp, ist aber eigentlich Film- und Fernsehschauspielerin (Medicopter 117 - Jedes Leben zählt).

Robin Riebling und Lena Schiwora

© RTL Robin Riebling und Lena Schiwora

Woher ihr Robin Riebling kennt: Noch ein Temptation Island-Paar. Lena und Robin kennen sich seit der Kindheit, waren vor der Reality-Show 5 Jahre zusammen, stellten ihre Beziehung erfolgreich auf die Probe und heirateten im Fernsehen. Dann kam überraschend die Trennung.

Noch ein Temptation Island-Paar. Lena und Robin kennen sich seit der Kindheit, waren vor der Reality-Show 5 Jahre zusammen, stellten ihre Beziehung erfolgreich auf die Probe und heirateten im Fernsehen. Dann kam überraschend die Trennung. Woher ihr Lena Schiwora kennt: Siehe oben.

Markus Kok und Cecilia Asoro

© RTL Markus Kok und Cecilia Asoro

Woher ihr Markus Kok kennt: Hat keine nennenswerte TV-Erfahrung, es sei denn, ihr zählt seinen Kurzauftritt bei Adam sucht Eva 2021 dazu. Er verließ die Show als Erster.

Hat keine nennenswerte TV-Erfahrung, es sei denn, ihr zählt seinen Kurzauftritt bei Adam sucht Eva 2021 dazu. Er verließ die Show als Erster. Woher ihr Cecilia Asoro kennt: War 2019 bei der Bachelor-Staffel mit Andrej Mangold. Durchlief zudem zwei Germany's Next Topmodel-Staffeln.

Serkan Yavuz und Carina Spack

© RTL Serkan Yavuz und Carina Spack

Woher ihr Serkan Yavuz kennt: Reality-Hochadel, sozusagen. Beide sind ehemalige Bachelor- bzw. Bachelorette-Kandidat:innen. Sie kamen bei 2019 Bachelor in Paradise zusammen, dem Auffangbecken für gescheiterte Bachelor/ettes.

Reality-Hochadel, sozusagen. Beide sind ehemalige Bachelor- bzw. Bachelorette-Kandidat:innen. Sie kamen bei 2019 Bachelor in Paradise zusammen, dem Auffangbecken für gescheiterte Bachelor/ettes. Woher ihr Carina Spack kennt: Siehe oben.

Dominik Wirlend und Sarah Joelle Jahnel

© RTL Dominik Wirlend und Sarah Joelle Jahnel

Woher ihr Dominik Wirlend kennt: Er ist ist ein relativ erfolgloser Tennisprofi .

Er ist ist ein . Woher ihr Sarah Joelle Jahnel kennt: War zwei Mal bei DSDS (2009 und 2013) und ein Mal im Dschungelcamp, 2017. Hat also was vorzuweisen.

Prominent getrennt: Sendetermine und Stream bei RTL+

Ihr könnt die jeweils neue Folge Prominent getrennt immer eine Woche vor dem TV-Termin bei RTL+ streamen *

Folge 1: Heute , am 22. Februar 2022 um 20:15 Uhr

, am 22. Februar 2022 um 20:15 Uhr Folge 2: Dienstag, den 1. März 2022 um 20:15 Uhr

Folge 3: Dienstag, den 8. März 2022 um 20:15 Uhr

Folge 4: Dienstag, den 15. März 2022 um 20:15 Uhr

Folge 5: Dienstag, den 22. März 2022 um 20:15 Uhr

Folge 5: Dienstag, den 29. März 2022 um 20:15 Uhr

Folge 6: Dienstag, den 5. April 2022 um 20:15 Uhr

Folge 7: Dienstag, den 12. April 2022 um 20:15 Uhr

Folge 8: Dienstag, den 19. April 2022 um 20:15 Uhr

