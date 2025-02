Das NCIS-Universum wächst weiter – mit neuen Staffeln für alle 3 laufenden Serien

NCIS-Fans müssen sich vorerst keine Sorgen darüber machen, dass der Nachschub an Folgen ausbleiben wird. Alle aktuellen Serien wurden auf einen Schlag verlängert.

Beim US-Sender CBS wurde diese Woche großzügig auf den Serienverlängerungsknopf gedrückt. Mehrere laufende Formate wurden dabei mit weiteren Staffeln bedacht, darunter die Navy CIS-Originalserie sowie die beiden aktuellen Ableger NCIS: Sydney und NCIS: Origins.

Die Zukunft des langjährigen Krimi-Franchise ist somit bis mindestens zur TV-Season 2026/27 sicher.

Neue Staffeln für alle 3 NCIS-Serien und weitere CBS-Serien

Laut Deadline wurden neben den NCIS-Formaten die erfolgreichen CBS-Serien Elsbeth, Fire Country, Ghosts und der Young Sheldon-Ableger Georgie & Mandy’s First Marriage mit weiteren Staffeln ausgestattet. Vorher bestätigt wurden zudem volle Seasons für das Matlock-Remake, Sheriff Country und das gerade erst angekündigte Blue Bloods-Spin-off Boston Blue mit Donnie Wahlberg in seiner altbekannten Rolle.

Für die NCIS-Ursprungsserie wird es bereits die 23. Staffel sein, für den australischen Ableger NCIS: Sydney die 3. Season und für das Gibbs-Prequel NCIS: Origins die 2. Staffel.

Wo kann man NCIS in Deutschland streamen?

Beim Streaming-Dienst Joyn findet man aktuell vier Serien aus dem gigantischen NCIS-Kosmos, die man sich gratis auf den Bildschirm holen kann. Neue Folgen aus der 22. Staffel der Originalserie, die gerade bei Sat.1 im Free-TV laufen, sind sogar schon etwas früher dort vorzufinden.

Was in Deutschland allerdings noch komplett fehlt, ist das junge Prequel NCIS: Origins, in dem Austin Stowell die von Mark Harmon etablierte Ermittlerrolle des Leroy Jethro Gibbs übernimmt. Ein weiteres Spin-off wird bereits mit NCIS: Tony & Ziva produziert, wird aber auf dem Streaming-Service Paramount+ Premiere feiern.

Neue Folgen aus der 22. Staffel von Navy CIS laufen aktuell jeden Dienstag im Programm von Sat.1 und sind eine Woche vorher als Deutschlandpremiere bei Joyn im Stream.