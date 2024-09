Das Netz macht sich über den neuen Film von Andrew Garfield & Florence Pugh lustig – jetzt reagiert der Spider-Man-Star

Anfang 2025 werden Spider-Man-Star Andrew Garfield und Dune-Darstellerin Florence Pugh in einem berührenden Liebesdrama zu sehen sein. Die meiste Aufmerksamkeit bekommt jedoch ein bizarrer "Co-Star".

Virale Memes können sowohl Segen als auch Fluch zugleich sein. Zum einen sind sie in der Lage, einem Filmprojekt jede Menge Gratis-Aufmerksamkeit zu bescheren, zum anderen besteht die Gefahr, dass sie komplett mit dem anvisierten Vibe einer Story clashen.

Andrew Garfield (Spider-Man: No Way Home) und Florence Pugh (Dune: Part Two) können derzeit ein Lied davon singen, denn mit ihrem neuen Filmprojekt We Live in Time sind sie volle Pferdestärke voraus in eine solche Situation hineingaloppiert.

Bizarres Pferd stiehlt Andrew Garfield & Florence Pugh die Schau

Folgendes ist los: Das erste Bild, das zum Liebesdrama veröffentlicht wurde, zeigt Garfield und Pugh auf einem klassischen Karussell. Doch sie sind nicht allein. Auf dem (wie sich herausstellt, nicht offiziell abgesegneten) Promo-Bild ist noch jemand zu sehen: Ein ehrlich gesagt aufgewühlt wirkendes Pferd, das so guckt, als hätte man ihm gerade frischgeschälten Ingwer in den Allerwertesten geschoben.

Als Etalk Garfield auf dem roten Teppich auf seinen geltungsbedürftigen Co-Star ansprach, sagte der verschmitzt: "Ich habe seit dem Drehtag nichts von ihm gehört. Ich bete, dass er sich blicken lässt, denn ohne ihn sind wir nichts. Niemand wüsste von diesem Film ohne dieses verdammte Pferd."

Grässlicher Gaul, große Gefühle

Man, ich liebe das Pferde-Meme. Ich war gerade dabei, zu einem sechstätigen Retreat zu gehen, wo ich kein Telefon hatte. Dann sah ich das veröffentlichte Bild für unseren Film. Und mir viel das Pferd auf. Ich dachte: 'Wow, das ist mal eine interessante Entscheidung'. [...]

Ach, ich bin bestimmt der einzige, dem das auffällt. Ich schaltete mein Telefon für sechs Tage aus. Als ich in der Reise-Lounge auf dem Rückweg von wo auch immer war, schaltete ich es endlich ein. Und es war nur das Pferde-Meme. Ich hatte mich geirrt. Die Leute haben es bemerkt. [Steven] Colbert hat es bemerkt und einen ganzen Monolog darüber gehalten. Ich war ehrlich am Heulen.

Im Interview mit The Wrap gestand Garfield, wie es ihm wirklich mit dem Pferde-Meme geht, nachdem Co-Star Pugh von ihrer Sorge berichtete, das Hottehü könnte den eigentlich sehr bewegenden Film ruinieren, den Filmstarts ein "unkitschiges Sterbe-Romantik-Drama" nannte:

Ob aus tiefer Traurigkeit oder ausuferndem Amüsement, wissen wir nicht. Aber immerhin hat Garfield auch ein paar Meme-Beispiele auf seinem Smartphone gespeichert. Hier ein paar beliebte davon:

Hierzulande kommt We Live in Time regulär am 9. Januar 2025 in die Kinos.