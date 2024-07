"Das packe ich überall rein": The Boys-Star verrät den Ursprung des bizarrsten Homelander-Fetisches

The Boys-Fiesling Homelander hat viele finstere und skurrile Eigenschaften. Eine der prominentesten ist seine Lust auf Milch. Darsteller Antony Starr erklärt, wie die Idee ihren Anfang nahm.

Superman als psychopathischer Milch-Junkie: So in etwa könnte man den The Boys-Bösewicht Homelander beschreiben. Wie sich die skurrile Laktose-Lust des übermenschlichen Wahnsinnigen entwickelt hat, enthüllte Darsteller Antony Starr jetzt im Interview.

The Boys-Star Antony Starr war von Homelanders Fetisch sofort begeistert

Gegenüber dem Rolling Stone erklärte der Star:

Wenn ich mich richtig erinnere, kam es in den Drehbüchern vor. Es begann damit, dass ich meiner ödipalen Mutter [Elisabeth Shue als Madelyn Stillwell] beim Stillen zuschaue und neidisch auf das Baby bin. Und dann findet Homelander in Staffel 2 ihre Muttermilch. [Er] trinkt sie und wird erwischt.

Amazon Prime Video Homelander (Antony Starr) und ein leckeres Glas Milch

Starr zufolge war er daraufhin von dem Fetisch überzeugt.:

Es war so lustig und seltsam. Nach der Szene schickte ich [Serien-Macher] Eric Kripke eine Mail und sagte: "Wir müssen so viel Milch wie möglich in der Serie unterbringen. Das wird so ein kleines Motiv. Wir müssen einfach." Und er antwortete nur: "Ich bin dir weit voraus. Ich packe es überall rein."

Und tatsächlich gibt es über den Verlauf der ersten drei Staffeln diverse Milchszenen mit Homelander. Unter anderem melkt er eine Kuh und trinkt das Resultat danach direkt aus dem Eimer. Der Fetisch mag nicht zu Homelanders finstersten Eigenheiten gehören, aber er zählt für viele Fans zu den prominentesten.

Wann läuft die nächste The Boys-Folge auf Amazon Prime Video?

Datum und Uhrzeit jeder einzelnen neuen The Boys-Folge sind in unserer Liste zu finden. Folge sechs der vierten Staffel erscheint am 4. Juli 2024 bei Amazon Prime Video. Zwei weitere Episoden werden noch folgen.



Podcast: Die 15 besten Serienstarts im Juli bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Juli, die Netflix, Amazon, Disney+ und Co. zu bieten haben, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Serien-Highlights im Juli umfassen Gladiatoren-Kämpfe bei Amazon Prime ebenso wie Netflix’ heiß erwartete Rückkehr der finalen Staffel Cobra Kai. Außerdem bekommt Natalie Portman eine eigene Serie und Grey’s Anatomy ist wieder da.